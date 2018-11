"ANKARAGÜCÜ KARŞISINDA ALDIĞIMIZ SONUÇ HİÇBİRİMİZİ MUTLU ETMEDİ"

"90 DAKİKANIN SONUNDA GALİBİYETİ KUTLAMAK İÇİN ÇOK SABIRSIZLANIYORUZ"

Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar,dedi.Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında 2 Kasım Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Futbol Takımı İdari Menajeri Onur Başar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.2 Kasım Cuma günü oynanacak maça oyuncuların mental olarak hazırlanmasının önemli olduğunu belirten Onur Başar, "Öncelikle bu derbi maçına ilk defa çıkacak olan oyuncularımızın mental olarak buna hazırlanması çok önemli çünkü oranın ambiyansı, atmosferi çok farklı olacak, bunu biz de biliyoruz, oynamış olan oyuncular da biliyor.Oradaki taraftar baskısı olsun, oradaki saha içindeki baskı olsun, o baskıya karşılık verebilecek güce, fiziğe, mental güce sahip olmak çok önemli ve biz, bunu sağladığımızı düşünüyoruz. Hafta boyunca yapmış olduğumuz çalışmalardan aldığımız reaksiyonlar özellikle bizi çok mutlu ediyor. Toplantılarda yapmış olduğumuz konuşmalarımız, diyaloğumuz, oyuncularımızın ifadelerindeki o konsantrasyonu görmek bizim için çok umut verici. Biz, her derbi maça 3 puan almak için çıkıyoruz, ister içeride ister dışarıda olsun. Bizim için önemli olan o maça çıkıp, o maçı kazanmak ve taraftarlarımıza aileleriyle, sevdikleriyle güzel bir hafta sonu sağlamak istiyoruz ve bunu sağlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.Geçen hafta iç sahada alınan Ankaragücü mağlubiyetinin kimsei mutlu etmediğini ifade eden Başar,şeklinde konuştu.Fenerbahçe taraftarlarından güç aldıklarını söyleyen Onur Başar,Her zaman seslerine kulak veriyoruz. Güçlerinden güç alıyoruz. Motive oluyoruz. Moral buluyoruz. Oyuncularımız özellikle, her zaman içeride, dışarıda her maç sonrası taraftarlarımızın bu sezon özellikle göstermiş oldukları inanç, istek, motivasyon bizi mental olarak çok çok iyi yerlere taşıdı. Yarın akşam da böyle olacağını düşünüyoruz. 90 dakikanın sonunda galibiyeti kutlamak için çok sabırsızlanıyoruz. Oyuncularımız da aynı şekilde. Dün bir toplantıda çok hoşumuza giden bir yorum geldi. Bu maçı hem kendimiz için hem taraftarlarımız için kazanmak zorundayız. Ve o tribünlere gidip, bu sevinci birlikte yaşamak istiyoruz" demeleri gerçekten bizim için gurur verici. Çok inanç vericiydi. Yarın akşam biz de böyle olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.