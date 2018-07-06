"Onun için Atletico Madrid'i seçtim..."

Fransa Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Antoine Griezmann, Uruguay ile oynayacakları çeyrek final maçı öncesinde konuştu.

Fransız golcü Antoine Griezmann, 2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde Uruguay ile oynayacakları maç öncesinde rakip rakip kaptanı olan Atletico Madrid'den arkadaşı Diego Godin hakkında konuştu.

Atletico Madrid ile geçtiğimiz günlerde yeni bir kontrat imzalayan Griezmann, "Diego çok iyi bir arkadaşım, hem saha içinde hem de saha dışında her gün onunla birlikteyim. O yüzden o benim kızımın vaftiz babası ve bende onun için Atletico'yu seçtim." şeklinde konuştu.

Uruguay'ı değerlendiren yıldız oyuncu, "Uruguay'ın oynadığı futbolu Portekiz maçında gördük. 4-4-2 oynayan ve kontra atakları seven bir takım. Birlikte oynayan ve oyunda ellerinden geleni yapan bir takım. Bu bakımdan Atletico Madrid gibi oynuyorlar." ifadelerinde bulundu.



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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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