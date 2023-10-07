Onuachu'nun serisi sona erdi!

Trabzonspor'un flaş transferi Paul Onuachu, çıktığı 3 lig maçında da ağları havalandırmış ve Beşiktaş ile Pendikspor galibiyetlerinde kilit rol oynamıştı.
Bu süreçte 1 de asisti bulunan yıldız forvet, Adana Demir deplasmanında gol serisini noktaladı.
İkinci yarının henüz başında gole çok yaklaşan Onuachu, topu müthiş bir kontrolle önüne almasına rağmen 6 pasın hemen önünden çerçeveyi bulamadı.
Bu süreçte 1 de asisti bulunan yıldız forvet, Adana Demir deplasmanında gol serisini noktaladı.
İkinci yarının henüz başında gole çok yaklaşan Onuachu, topu müthiş bir kontrolle önüne almasına rağmen 6 pasın hemen önünden çerçeveyi bulamadı.