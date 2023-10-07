Onuachu'nun serisi sona erdi!

Trabzonspor'da ilk 3 maçında da gol atan Paul Onuachu'nun bu serisi Adana Demirspor maçıyla birlikte sona erdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Onuachu'nun serisi sona erdi!
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07 Ekim 2023 11:50
Trabzonspor'un flaş transferi Paul Onuachu, çıktığı 3 lig maçında da ağları havalandırmış ve Beşiktaş ile Pendikspor galibiyetlerinde kilit rol oynamıştı.

Bu süreçte 1 de asisti bulunan yıldız forvet, Adana Demir deplasmanında gol serisini noktaladı.

İkinci yarının henüz başında gole çok yaklaşan Onuachu, topu müthiş bir kontrolle önüne almasına rağmen 6 pasın hemen önünden çerçeveyi bulamadı.

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