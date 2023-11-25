Onuachu, İngilizleri ağzı açık bıraktı

İngiliz ekibi Southampton'ın, Genk'ten 18 milyon euro'ya transfer ettiği Paul Onuachu, Ada'da beklentileri karşılayamamasının ardından Trabzonspor'a kiralık olarak transfer olmuştu. Onuachu, Trabzonspor'da gösterdiği performansla İngilizleri şaşırttı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Onuachu, İngilizleri ağzı açık bıraktı
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25 Kasım 2023 13:33
Sezon başında Trabzonspor'a gelen Nijeryalı golcü Karadeniz ekibinde adeta kendini bularak İngilizleri şaşırttı.

Bordo-mavili takım ile çıktığı 8 maçta 6 gol atıp 1 asistlik performans ortaya koyan golcü, Trabzonspor'un elde ettiği 22 puanın 12'sine direkt katkıda bulundu.

Onuachu, İngiltere'de çıktığı 12 karşılaşmada skora katkı sağlayamamıştı.

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