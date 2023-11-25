Onuachu, İngilizleri ağzı açık bıraktı

Sezon başında Trabzonspor'a gelen Nijeryalı golcü Karadeniz ekibinde adeta kendini bularak İngilizleri şaşırttı.
Bordo-mavili takım ile çıktığı 8 maçta 6 gol atıp 1 asistlik performans ortaya koyan golcü, Trabzonspor'un elde ettiği 22 puanın 12'sine direkt katkıda bulundu.
Onuachu, İngiltere'de çıktığı 12 karşılaşmada skora katkı sağlayamamıştı.
Bordo-mavili takım ile çıktığı 8 maçta 6 gol atıp 1 asistlik performans ortaya koyan golcü, Trabzonspor'un elde ettiği 22 puanın 12'sine direkt katkıda bulundu.
Onuachu, İngiltere'de çıktığı 12 karşılaşmada skora katkı sağlayamamıştı.
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