Onuachu gol attığı kramponu taraftarlara hediye ediyor

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, bir taraftara imzalı krampon hediye edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Onuachu gol attığı kramponu taraftarlara hediye ediyor
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14 Kasım 2023 14:16
Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, bir taraftara imzalı krampon hediye edecek.

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'un yaptığı açıklamaya göre, uygulama üzerinden armağan edilecek Onuachu'nun imzalı kramponuna, Trabzonspor Fan Token sahibi bir taraftar sahip olacak.

Kulübün Resmi Fan Token Partneri Socios.com uygulamasını indirip, dünyanın birçok farklı ülkesinden Trabzonspor'un bazı kararlarına katılarak oy kullanan Trabzonspor Fan Token sahibi taraftarlar, bu sezonun başında Nicolas Pepe'nin forma numarasını belirlemişlerdi.

Dünya genelinde 100'den farklı ülkeden Socios.com uygulamasını indirerek, Trabzonspor Fan Token alan bordo mavili taraftarlar, takımları ile olan etkileşimlerinde de geçen sezon Roma, Atletico Madrid gibi dünyanın önde gelen kulüplerini de geride bırakmışlardı.

Japonya'dan Arjantin'e, Nijerya'dan çok sayıda Avrupa ülkesine kadar on binlerce taraftar Socios.com uygulamasında, "Bize her yer Trabzon!" diyerek Trabzonspor Fan Token sahibi olmuştu.



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