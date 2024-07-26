Onuachu'dan Trabzonspor talebi!

Trabzonspor'un yeniden kadrosuna katmak istediği Paul Onuachu, bordo-mavili takıma transfer olmak istediğini Southampton'a iletti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Onuachu'dan Trabzonspor talebi!
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26 Temmuz 2024 09:58
Transferin hızlı ekiplerinden Trabzonspor, Paul Onuachu'nun bonservisini almak adına temaslarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Southampton ile anlaşma zemini arıyor.

Trabzonspor, bir numaralı forvet hedefi olan Paul Onuachu konusunda 6 milyon Euro'luk teklifini yükseltti. 2.01'lik forvet de bordo-mavili takıma gelmek adına her şeyi yapıyor.

Southampton'ın kampına katılan Nijeryalı yıldız, kulüp yönetiminin ardından İngiliz ekibinin teknik direktörü Russell Martin'e de ayrılık talebini iletti. Trabzonspor'a gitmek istediğini söyleyen Onuachu'nun, antrenmanlarda oldukça mutsuz gözüktüğü ve konsantrasyon uzak bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

30 yaşındaki santrforun, Southampton'ın kampına katılmasının perde arkasında ise Trabzonspor var. Bordo-Mavili yöneticiler, hem fiziksel olarak hazır duruma gelmesi hem de kulübüne baskı yapması adına Onuachu'ya böyle bir telkinde bulundu. Başkan Ertuğrul Doğan transfer süreciyle bizzat ilgilenirken, lig başlamadan transferin bitirilmesi hedefleniyor. Bonservis ücretinin yanı sıra takasta Southampton'ın Türkiye'deki kulübü Göztepe'ye 1-2 ismin gönderilmesi gündemde.

 




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