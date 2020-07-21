Online transfer görüşmesi; Cenk ve Fenerbahçe

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den bomba bir iddia geldi.



Ada basınında gündeme getirilen haberde, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'tan 22.5 milyon euro bonservis bedeli ile Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u istediği belirtildi.



Fenerbahçe'nin müstakbel sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, Everton'ın tecrübeli sportif direktörü Marcel Brands ile online olarak bir görüşme sağladığı iddia edildi.



