Online transfer görüşmesi; Cenk ve Fenerbahçe

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Everton'dan Cenk Tosun'u istediğini yazdı. Ancelotti'nin kadroda düşünmediği yıldızın ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Online transfer görüşmesi; Cenk ve Fenerbahçe
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21 Temmuz 2020 13:20
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den bomba bir iddia geldi.

Ada basınında gündeme getirilen haberde, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'tan 22.5 milyon euro bonservis bedeli ile Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin müstakbel sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, Everton'ın tecrübeli sportif direktörü Marcel Brands ile online olarak bir görüşme sağladığı iddia edildi.



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