Online EBA Canlı Ders bilgisayar uygulaması indir sayfası (EBA indirme linki sayfası)

EBA sistemi üzerinden canlı ders uygulamasını edinerek sınıflara özel dersler yapılabilecek. Uygulamayı indirmek için Eba vanlı ders uygulaması indir butonu olan aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz. EBA ağı üzerinden hizmet verecek uygulama, öğrencile ve öğretmenlere uzaktan erişim ile etkileşimli bir ders fırsatı sunuyor. 13 Nisan pazartesi günü LGS sınavına hazırlanan 8. sınıflar ve YKS'ye girecek olan 12. sınıflar EBA portalı üzerinden canlı sınıf uygulamalarına ulaşabilecekler. Yayınlanan eğitim videolarını aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz.

30 Kasım 2020 12:26
Online EBA Canlı Ders bilgisayar uygulaması indir sayfası (EBA indirme linki sayfası)
EBA üzerinden sınıflara yönelik canlı ders uygulaması bilgisayarınıza indirerek kullanabilirsiniz. Bu şekilde canlı ders uygulamasının indir diyerek derslerinize devam edebileceksiniz. Okul yöneticileri canlı sınıf uygulamasını açabiliyor. Okul yöneticilerinin öncelikle EBA hesabına giriş yapması gerekiyor. EBA hesabına giriş yaptığınızda sol menüde görülen 'Canlı dersler" sekmesine tıklayın. Yeni bir canlı ders yapmak için 'canlı ders oluştur' seçeneğine tıklayabilir. Canlı dersin başlığı, tarihi, başlangıç saati ve açıklama metnini girerek canlı dersin yapılacağı sınıf, ders, ünite ve konu seçilmelidir.
EBA SİSTEMİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

EBA UYGULAMASI İNDİRME VİDEO

EBA CANLI DERS UYGULAMASI NASIL OLACAK?

Kademeli olarak uygulamaya alınan canlı ders uygulaması okul öncesi, ilkokul 1. Sınıf ve 2. Sınıf öğrencileri hariç olmak üzere tüm sınıflar için açıldı.

EBA Canlı Sınıf oluşturma yetkisi okul müdürleri ve müdür yardımcılarına verilmiştir. Okul müdürleri ve müdür yardımcıları EBA'ya kendi hesapları ile giriş yaptıklarında sol menüde Canlı Ders butonundan, kendi okullarında yer alan ilgili sınıflar ve öğretmenler için canlı ders atayabileceklerdir.

Kaliteli ve verimli bir deneyim yaşanması için her okulun canlı ders yapabileceği saatler farklıdır. Okul müdürleri ve müdür yardımcıları kendi ekranlarında görecekleri saatler için canlı ders oluşturabilirler.



EBA CANLI DERSE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Okul yöneticileri canlı sınıf uygulamasını açabiliyor. Okul yöneticilerinin öncelikle EBA hesabına giriş yapması gerekiyor. EBA hesabına giriş yaptığınızda sol menüde görülen 'Canlı dersler" sekmesine tıklayın. Yeni bir canlı ders yapmak için 'canlı ders oluştur' seçeneğine tıklayabilir. Canlı dersin başlığı, tarihi, başlangıç saati ve açıklama metnini girerek canlı dersin yapılacağı sınıf, ders, ünite ve konu seçilmelidir.

Canlı dersin katılacağı şube seçilerek 'canlı dersi gönder' seçeneğini tıklayın. 'Gönder'e tıklayarak hazırladığınız canlı dersi seçtiğiniz öğretmene ve öğrencilere gönderebilirsiniz. Böylece canlı ders oluşturma işlemi tamamlanmış oluyor. Canlı ders hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin canlı dersler alanında görüntülenir. Farklı ortamlarda da öğretmenler öğrencilerle etkileşimli ders işleyebilir.



Diğer Haberler

Adanaspor'un 2 maçı ertelendi Spor Toto 1. Lig

Adanaspor'un 2 maçı ertelendi
Yeni yasaklar anaokulları anasınıfları kapandı mı? Anaokulu açık mı? Anasınıfı açık mı? (01 Aralık Salı) Genel Haber

Yeni yasaklar anaokulları anasınıfları kapandı mı? Anaokulu açık mı? Anasınıfı açık mı? (01 Aralık Salı)
1 Aralık 2020 yeni yasaklar nikahlar düğünler yasak mı? Nikah evlenme törenleri koronavirüs kısıtlaması (01 Aralık Salı) Genel Haber

1 Aralık 2020 yeni yasaklar nikahlar düğünler yasak mı? Nikah evlenme törenleri koronavirüs kısıtlaması (01 Aralık Salı)
Cenaze namazı yeni kisitlamalar nasil? Yeni açıklama cenaze namazı kaç kişiyle kılınacak? (01 Aralık Salı) Genel Haber

Cenaze namazı yeni kisitlamalar nasil? Yeni açıklama cenaze namazı kaç kişiyle kılınacak? (01 Aralık Salı)
EBA çöktü mü? EBA Neden açılmıyor (01 Aralık Salı) Gündem

EBA çöktü mü? EBA Neden açılmıyor (01 Aralık Salı)
65 yaş üstü şehirlerarası seyahat edebilir mi? 65 yaş üstü için seyahat izni var mı? (01 Aralık Salı) Genel Haber

65 yaş üstü şehirlerarası seyahat edebilir mi? 65 yaş üstü için seyahat izni var mı? (01 Aralık Salı)
HES kodumu nasıl öğrenebilirim? Seyahat izni için, Şehirlerarası yol için, 65 yaş) (01 Aralık Salı) Genel Haber

HES kodumu nasıl öğrenebilirim? Seyahat izni için, Şehirlerarası yol için, 65 yaş) (01 Aralık Salı)
65 yaş üstü seyahat izni için HES kodu alma, Hes kodu 65 yaş için şehirlerarası seyahat (01 Aralık Salı) Genel Haber

65 yaş üstü seyahat izni için HES kodu alma, Hes kodu 65 yaş için şehirlerarası seyahat (01 Aralık Salı)
Dershaneler, takviye kursları, yetiştirme kursları kapalı mı? (01 Aralık Salı) Genel Haber

Dershaneler, takviye kursları, yetiştirme kursları kapalı mı? (01 Aralık Salı)
Daha fazla göster
1

Adana Basketbol'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
2

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
3

Süper Lig maçları hafta sonu oynanacak mı?
4

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
5

İzmit Belediyespor'un Avrupa maçlarına Kovid-19 engeli
6

Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
7

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'e katılamıyor
8

Ana okullarında uzaktan eğitime geçildi
9

Bergama Belediye'de 4 futbolcunun Kovid testi pozitif çıktı
10

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
yukarı ok