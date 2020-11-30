Online EBA Canlı Ders bilgisayar uygulaması indir sayfası (EBA indirme linki sayfası)
EBA sistemi üzerinden canlı ders uygulamasını edinerek sınıflara özel dersler yapılabilecek. Uygulamayı indirmek için Eba vanlı ders uygulaması indir butonu olan aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz. EBA ağı üzerinden hizmet verecek uygulama, öğrencile ve öğretmenlere uzaktan erişim ile etkileşimli bir ders fırsatı sunuyor. 13 Nisan pazartesi günü LGS sınavına hazırlanan 8. sınıflar ve YKS'ye girecek olan 12. sınıflar EBA portalı üzerinden canlı sınıf uygulamalarına ulaşabilecekler. Yayınlanan eğitim videolarını aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz.
EBA üzerinden sınıflara yönelik canlı ders uygulaması bilgisayarınıza indirerek kullanabilirsiniz. Bu şekilde canlı ders uygulamasının indir diyerek derslerinize devam edebileceksiniz. Okul yöneticileri canlı sınıf uygulamasını açabiliyor. Okul yöneticilerinin öncelikle EBA hesabına giriş yapması gerekiyor. EBA hesabına giriş yaptığınızda sol menüde görülen 'Canlı dersler" sekmesine tıklayın. Yeni bir canlı ders yapmak için 'canlı ders oluştur' seçeneğine tıklayabilir. Canlı dersin başlığı, tarihi, başlangıç saati ve açıklama metnini girerek canlı dersin yapılacağı sınıf, ders, ünite ve konu seçilmelidir.
Kademeli olarak uygulamaya alınan canlı ders uygulaması okul öncesi, ilkokul 1. Sınıf ve 2. Sınıf öğrencileri hariç olmak üzere tüm sınıflar için açıldı.
EBA Canlı Sınıf oluşturma yetkisi okul müdürleri ve müdür yardımcılarına verilmiştir. Okul müdürleri ve müdür yardımcıları EBA'ya kendi hesapları ile giriş yaptıklarında sol menüde Canlı Ders butonundan, kendi okullarında yer alan ilgili sınıflar ve öğretmenler için canlı ders atayabileceklerdir.
Kaliteli ve verimli bir deneyim yaşanması için her okulun canlı ders yapabileceği saatler farklıdır. Okul müdürleri ve müdür yardımcıları kendi ekranlarında görecekleri saatler için canlı ders oluşturabilirler.
EBA CANLI DERSE GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Okul yöneticileri canlı sınıf uygulamasını açabiliyor. Okul yöneticilerinin öncelikle EBA hesabına giriş yapması gerekiyor. EBA hesabına giriş yaptığınızda sol menüde görülen 'Canlı dersler" sekmesine tıklayın. Yeni bir canlı ders yapmak için 'canlı ders oluştur' seçeneğine tıklayabilir. Canlı dersin başlığı, tarihi, başlangıç saati ve açıklama metnini girerek canlı dersin yapılacağı sınıf, ders, ünite ve konu seçilmelidir.
Canlı dersin katılacağı şube seçilerek 'canlı dersi gönder' seçeneğini tıklayın. 'Gönder'e tıklayarak hazırladığınız canlı dersi seçtiğiniz öğretmene ve öğrencilere gönderebilirsiniz. Böylece canlı ders oluşturma işlemi tamamlanmış oluyor. Canlı ders hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin canlı dersler alanında görüntülenir. Farklı ortamlarda da öğretmenler öğrencilerle etkileşimli ders işleyebilir.