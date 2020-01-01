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O'Neal: "Shaq ve Kobe' gibisi asla olmayacak"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Lakers veya NBA tarihinde kendisi ve Los Angeles Lakers'tan eski takım arkadaşı Kobe Bryant gibi başka bir ikilinin asla olmayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Lakers veya NBA tarihinde kendisi ve Los Angeles Lakers'tan eski takım arkadaşı Kobe Bryant gibi başka bir ikilinin asla olmayacağını söyledi.

ESPN'den Ohm Youngmisuk ile konuşan O'Neal, ayrıca LeBron James ve Anthony Davis'in bir sonraki "Shaq ve Kobe" olması düşüncesini de reddetti:

"Yeni 'Shaq ve Kobe' diye bir şey asla olmayacak. Bizi yakalamalarına gerek yok. Kobe ve ben, Magic (Johnson) ve Kareem'i (Abdul-Jabbar) yakalamaya çalışmıyorduk. Kobe ve benim mirasımız asla kopyalanamaz ya da taklit edilemez.

O ikilinin bir sonraki 'biz' olabileceği duruma girmek istemiyoruz, çünkü bu asla olmayacak. Magic ve Kareem asla biz olamaz. Biz de asla Magic ve Kareem olamayız. Ve LeBron ve AD de olamayız."

O'Neal ve merhum efsane Bryant, NBA tarihinin en dominant ikililerinden biriydi ve Lakers'ı üç kez üst üste (2000-2002) şampiyonluğa taşımışlardı.


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