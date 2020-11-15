Öne geçen Ukrayna'ya Panzer darbesi

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Ukrayna'yı 3-1 yendi ve 5. maçında 9 puana yükseldi.

, Fotoğraf; EPA
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Öne geçen Ukrayna'ya Panzer darbesi
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15 Kasım 2020 00:54
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Almanya, sahasında Ukrayna'yı konuk etti.

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmayı Almanya 3-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

12. dakikada Ukrayna Yaremchuk'un golüyle öne geçerken 23. dakikada Sane ve 33. dakikada Timo Werner Almanya'yı öne geçirerek ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci yarıda dakikalar 64'ü gösterdiğinde Werner bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu ilan eden isim oldu.

Bu sonucun ardından Almanya 9 puana yükseldi ve İspanya'yı geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Ukrayna ise 6 puanda kaldı.



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