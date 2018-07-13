"One-and-done" kuralı, 2022'den önce kalkmayacak

NBA'deki takımlara, lig ofisindeki yöneticiler tarafından, "one-and-done" kuralının 2022 NBA Draftından önce yürürlüğe girmeyeceği bilgisi verildi.



Bu sezon lise ilk sınıfa başlayan oyuncular, kolejde bir sene geçirme zorunluluğu olmadan bu kuraldan faydalanabilecek duruma oluyor.



Miami Heat, 2021'deki korumasız birilk draft hakı Phoenix Suns'a takas etmişti ve bu seçim hakkı da Philadelphia 76ers'a takas edilmişti.



NBA'in, herhangi bir değişiklik gerçekleşmeden önce, kuralın terimlerini açık bir şekilde değiştirmeyi tercih edeceği düşünülüyor.



Hiçbir takım, henüz korumasız bir 2022 ilk tur draft seçimini takaslamadı.



