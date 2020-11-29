Önder Özen: 'Perotti ligin altını üstüne getirebilir'

Önder Özen, Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti'yi değerlendirdi ve 32 yaşındaki futbolcunun lige damga vurabileceğini belirtti.



Perotti'nin henüz tam olarak hazır olmadığını kaydeden Özen, "Perotti'yi eskiden de çok, çok beğenirdim. 1,5 yıldır oynamaması şüpheliydi. İlk haftalarda pek iyi değildi, manevralarda eksik kalıyordu ama son haftalardaki performansını maça yayabilse, ligin altını üstüne getirebilir. Hem pasörlüğü var, hem driplingi var. Değişik işleri yapabilen bir oyuncu, öyle işleri yapabilen oyuncular her zaman tehlikelidir." dedi.



Fenerbahçe'nin Roma'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diego Perotti, Beşiktaş derbisine kadar çıktığı 3 maçta 3 gol attı.