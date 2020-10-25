Önder Özen: "Ozan Tufan, Gerrard olabilir"

Önder Özen, Ozan Tufan'ın yükselen formunu yorumladı ve oyuncunun geleceğiyle ilgili tahminde bulundu.

Haber; Sporx.com
Önder Özen: 'Ozan Tufan, Gerrard olabilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2020 18:43
Önder Özen, bu sezon Fenerbahçe'de yükselişe geçen Ozan Tufan'ın performansını değerlendirdi ve milli oyuncunun Steven Gerrard gibi olabileceğini kaydetti.

beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulunan Özen, "Ozan Tufan, ligimiz en etkili orta saha oyuncularının başında geliyor, çok daha fazlasını yapabilir. Bursaspor'da onu ilk gördüğümde şunu düşünmüştüm. Oyun tarzı, aynısı olur demiyorum hemen sosyal medyaya konu olmayalım ama, oyun tarzı bakımından Gerrard'a benzettim. Fizyonomi olarak Gerrard ve Ozan Tufan hiç benzemiyor ama Ozan'ın şutu var, driblingi var, fizik gücü var ve pasör. Bu devamlı hale gelirse neden daha üst seviye futbol oynamasın derim" ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için