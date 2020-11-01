Önder Özen: 'Oğuzhan iyi futbolcu değil'

Beşiktaş'ta uzun bir aradan sonra ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup için Önder Özen'den flaş yorumlar geldi. Oğuzhan'ın inanılmaz bir yetenek olduğunu ancak iyi bir futbolcu olmadığını ifade eden Önder Özen, BeINSports'ta yaptığı değerlendirmelerde, "Oğuzhan iyi olsa Premier Lig'e giderdi" dedi.



YETENEKLİ AMA İYİ FUTBOLCU DEĞİL



Oğuzhan Özyakup seviyesinde çok az futbolcu gördüğünü vurgulayan Özen, "Oğuzhan Özyakup çok yetenekli bir futbolcu ama iyi bir futbolcu değil. Oğuzhan iyi bir futbolcu olsaydı Premier Lig'e giderdi. Oğuzhan'ın seviyesinde çok az futbolcu gördüm" dedi.



OĞUZHAN'IN AKLI FUTBOLDA DEĞİL



Oğuzhan'ın kendisini futbola vermediğinin altını çizen Özen, "İnanılmaz yetenekleri var. Oğuzhan'ın frikik atması dışında futbolda tek bir kusuru yoktu. Topu alır, döner, kafasını kaldırır, oyun zekası, oyun tekniği... Topla dönüşü kusursuz

Oğuzhan keşke kendisini 2-3 sene adasa ve 7-8 sene kazansa... Toplam 2-3 seneden bahsediyoruz, Oğuzhan kendisini oyuna verse bambaşka seviyede bir futbolcu olur" şeklinde konuştu.







