Önder Özen: 'Montero'yu sorsalar 'almayın' derdi'

Yorumcu Önder Özen ve Tolga Zengin, Beşiktaş'ın bu sezon başında transfer ettiği Montero hakkında beIN Sports'ta yorumlarını paylaştılar.



Önder Özen, Atletico Madrid'den transfer edilen oyuncu için; "Beşiktaş'ta üç sene evvel Jose Sambade diye İspanyol kaleci antrenörü vardı. Bir telefon açıp Sambade'ye Montero'yu sorsalardı, detaylı bir rapor verirdi. Muhtemelen de 'Almayın' derdi." açıklamasında bulundu.



Tolga Zengin ise yorumunda; "Montero'yu ben Emre Çolak'a sordum. Beşiktaş yönetimi hiç kimseye danışmamış mı?" dedi.



