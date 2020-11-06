Önder Özen: "Montero'yu sorsalar 'almayın' derdi"

Yorumcu Önder Özen ve Tolga Zengin, Beşiktaş'ın stoperi Montero'yu değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Önder Özen: 'Montero'yu sorsalar 'almayın' derdi'
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06 Kasım 2020 23:06
Yorumcu Önder Özen ve Tolga Zengin, Beşiktaş'ın bu sezon başında transfer ettiği Montero hakkında beIN Sports'ta yorumlarını paylaştılar.

Önder Özen, Atletico Madrid'den transfer edilen oyuncu için; "Beşiktaş'ta üç sene evvel Jose Sambade diye İspanyol kaleci antrenörü vardı. Bir telefon açıp Sambade'ye Montero'yu sorsalardı, detaylı bir rapor verirdi. Muhtemelen de 'Almayın' derdi." açıklamasında bulundu.

Tolga Zengin ise yorumunda; "Montero'yu ben Emre Çolak'a sordum. Beşiktaş yönetimi hiç kimseye danışmamış mı?" dedi.



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