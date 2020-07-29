Önder Özen: 'Mantığa sığdıramadım'

Önder Özen, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasının mantıklı bir karar olmadığını söyledi.



beIN Sports ekranlarında değerlendirme yapan Özen, "Ne yapıldığı konusunda inanın fikrim yok. Salgın konusunda herkes kaybetti, bunun kazananı yok. Geçtiğimiz sezon lige başlarken şu gayet iyi biliniyordu, bu ligin bir kazananı olacak, arkasında bazı takımlar Avrupa için hak kazanacak ve bu ligin 3 kaybedeni olacak, böyle anons edilmişti. 3 tane kaybedeni olmadı şu anda. 21 takımla oynanacak 42 hafta olacak muhtemelen. Salgın dönemini gerekçe göstererek bu uygulama yapıldıysa, salgın döneminde doğal olmayan kayıplar var zaten. Futbolda doğal kaybedenler olacak zaten. Salgını düşünerek bu kararın verilmesini mantığa sığdıramadım." dedi.



