Önder Özen: "Luyindama yerine Donk'u tercih ederim"

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk'un performansı yorumcuların dikkatini çekti.

Haber; Sporx.com
Önder Özen: 'Luyindama yerine Donk'u tercih ederim'
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29 Haziran 2020 01:10
Sakatlıklar nedeniyle defans kurgusunu oluşturmakta sorun yaşayan Galatasaray'da, Başakşehir maçında önce Lemina ile, Gabonlu oyuncu sakatlanınca da Emin Bayram ile birlikte görev alan Ryan Donk'un performansı geçer not aldı.

Maçtan sonra konuşan Önder Özen, Luyindama'nın yerine Donk'u tercih edeceğini belirtti ve, "Luyindama bana göre İngiltere'de oynar ama büyük takım, söz konusu Galatasaray ise, Donk ile Luyindama arasında benim tercihim Donk olur" ifadelerini kullandı.

"RYAN DONK'A BAYILIYORUM"

Erman Toroğlu ise, Hollandalı oyuncunun oynadığı her maçta istikrarlı performans verdiğini söylerken, "Galatasaray'da Donk'a bayılıyorum. Adam çıkıyor oynuyor. Fatih hoca bir ara oynatmadı, yedek bıraktı falan ama oynuyor." yorumunu yaptı.

Bu sezon 34 maçta görev alan Ryan Donk, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



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