Önder Özen: 'Halil Dervişoğlu kesin olmalıydı'

Stefan Kuntz'un A Milli Takım tercihlerini NTV ekranlarında Önder Özen ve Metin Tekin değerlendirdi.



Alman hocanın ilk kadro seçimini ilk olarak değerlendiren Önder Özen, Şenol Güneş yönetimindeki son kadrodan tercih etmediği isimlerle ilgili, "Halil Dervişoğlu bence A Milli Takım kadrosunda olurdu. Bununla beraber Mert Günok'a da olmalıydı derim çünkü son birkaç yıl Milli Takım'ın 1. kalecisiydi. Sinan Bolat'ın performansını bilmiyorum ama Mert'in performans aralığını biliyoruz. Halil Akbunar'ın da A Milli Takım'da olması gerektiğine inanıyorum. Bazen geniş alanda oynanmak zorunda olunabilir. Efecan da aynı şekilde" ifadelerini kullandı.



"SERDAR DURSUN'U HOCA BİZDEN DAHA İYİ TANIYOR"



Son Milli Takım kadrosunda olmayıp Kuntz ile birlikte Milli forma giyecek olan isimler için ise Özen, "Serdar Dursun sürpriz değil çünkü Kuntz Bundesliga 1 ve Bundesliga 2'nin tüm maçlarını izliyor ve bizden çok daha iyi biliyor onu. Belki son performansı sakatlığı nedeniyle bilinemedi ama iyi bilinen oyuncu Kuntz açısından. Caner Erkin işinizi görebileceğiniz bir oyuncu. Serdar tercihi de fena değil. Rıdvan banko olmalı. Berkan beğendiğimiz bir oyuncu evet ama büyük bir sıçraması olmadı henüz." yorumunu yaptı.



Metin Tekin ise kadroya alınmayan isimlerden en dikkat çekenin Halil Dervişoğlu olduğunu belirterek, "En çarpıcı olanı Halil Dervişoğlu'nun dışarıda kalması oldu bence. Stefan Kuntz benim eski takım arkadaşım. Bazı oyuncular için bazı hocaların çok farklı düşünceleri olabilir. Kararlarına saygı duyacağız bu aşamada" sözlerini kullandı.



