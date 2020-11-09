Önder Özen: 'Galatasaray'a Fernando lazım'

Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup ederek rzirveye bir adım daha yaklaştığı mücadeledeki oyunuyla ilgili Önder Özen değerlendirmede bulundu.



Sarı kırmızılı takmın transfer döneminde yaptıklarına değinirken Galatasaray'ın Sevilla'ya gönderdiği Fernando tipinde oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi.



"HIZLI OLMADAN HIZLI OYNAMAK MÜMKÜN"



"Galatasaray gereksiz bir şekilde, transfer dönemi bitince hıza konsantre oldu. Ona konsantre olacaksan, transfer döneminde ona odaklanacaksın. Hızlı oyuncu olmadan da hızlı oynamak mümkündür. Var böyle örnekler. En basiti, Sivasspor karşısında Galatasaray var. Topa ritim verince Galatasaray'da ustaları var, Feghouli, Arda, Belhanda. Bu oyuncular kariyerlerinin hiçbir bölümünde dinamik olmadı ama topu hızlandırdığında kaleye gittiler."



"FERNANDO İLE O KADAR ÇAKBUK VEDALAŞMA OLMAYABİLİRDİ"



"Top Arda'ya, Belhanda'ya, Feghouli'ye nasıl gelecek, o konuda sıkıntı var ama sanılanın aksine tek sıkıntı Luyindama'nın ayağı değil. Taylan büyük gelişim gösteriyor ama topla dönmek de bir meseledir. Ayağına geldi, kullan, tamam, top kap, tamam ama stoperlerden aldınız, baskı altında döneceksiniz, oralarda sıkıntı var. O yüzden Sevilla'ya giden Fernando tipi oyuncular özel oyunculardır. O kadar çabuk vedalaşma olmayabilirdi."



