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Önder Özen: "Galatasaray bunu izah edemez"

beIN Sports'ta yorumlarda bulunan Önder Özen, Galatasaray'ın henüz forvet transferi yapamamasını değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com
Önder Özen: 'Galatasaray bunu izah edemez'
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26 Ocak 2019 18:43
Galatasaray'da uzun süredir beklenen forvet transferi henüz gelmezken, beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulan Önder Özen sarı-kırmızılı yönetimi eleştirdi.

Galatasaray'ın bu duruma düşmesinin yanlış olduğunu kaydeden Özen, "Galatasaray, 2 gün önce bir açıklama yaptı ve 'Araştırma yapıyoruz' diyor. Artık araştırma zamanı değil, bitirme zamanı. Galatasaray'ın forvet ihtiyacı biliniyordu, 1 yıldır isteniyordu. Bir büyük kulübün kolay izah edebileceği bir durum değil bu" ifadelerini kullandı.

"G.SARAY'IN 3-4 PLANI OLMALIYDI"

Sarı-kırmızılıların Alan dışında da alternatifleri olması gerektiğini vurgulayan yorumcu, "Dün akşam hangi kulüplerde, kim var diye baktım ama bazı kulüplerde, çok özel fırsatlar daha var. Galatasaray forvet bulur ama tek bir oyuncu üzerinden transferi yürütmesi bir hata. Çünkü oyuncunun başka planları var, sizin de 3-4 planınız olmalı" dedi.

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