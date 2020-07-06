Önder Özen: "G.Saray'ın dünya çapında iki ismi yok"

Önder Özen, Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Önder Özen: 'G.Saray'ın dünya çapında iki ismi yok'
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06 Temmuz 2020 00:39
Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 yenildiği maçın ardından Önder Özen, sarı-kırmızılı takımın dünya çapında iki futbolcusundan yoksun mücadele ettiğini ifade etti.

Falcao ve Muslera'nın dünya çapında iki isim olduğunu dile getiren Özen, "Büyük takımlar 27-28 kişilik kadro kurarken, kaliteli oyuncu dışında, enerji ve mücadele kimliği yüksek oyuncuları bir araya getirirler. Bir taraftar kaliteliler, bir tarafta mücadeli oyuncular olur. Galatasaray'ın dünya çapında kalecisi, dünya çapında golcüsü yok. Falcao katkı verememiş olabilir ama iki dünya çapında isimden yoksun oynuyorlar. Geriye kalanlar, bu oyuncular varken 11'e giremiyorsa, yokken ne yapabileceklerini düşünmelilerdi" şeklinde konuştu.



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