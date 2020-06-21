Önder Özen: 'Fenerbahçe'de oyuncular ilk 8'e giremez'

Önder Özen, beIN Sports ekranlarında Fenerbahçe'yi değerlendirdi ve kadronun yetenek açısından sınırlı olduğunu belirtti ve Ersun Yanal'ın ayrılığına da tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin birçok pozisyonda rakiplerine göre daha kötü oyunculara sahip olduğunu söyleyen Özen, "Fenerbahçe taraftarları, yönetimi tahtaya ilk 11'lerini yazsa, diğer tarafa diğer şampiyon adaylarının 11'lerini yazsa, olağan rakipleri. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor. En iyi kaleciyi boş kağıda almaya çalışsa, arkasından da en iyi 2. kaleci performansını alsa, üçüncüyü alsa, Fenerbahçe'nin kalecisi orada kalacak. En iyi sağ bekleri sıralasa, en iyi sol bekleri sıralasa, en iyi stoperleri sıralasa Fenerbahçe'dekiler orada olmayacak. 5 tane pozisyon saydım. Bu 5 pozisyonda Fenerbahçe'nin bu pozisyonlarda değil ilk 3'te, ilk 8'de oyuncusu yok. Ben bu sıralamayı yaptım. Belki Vedat ve Ozan'ı alırsın. Böyle dizayn edilmiş bir takımın, süper bir yedek kulübesi de yok iken, enerji ile oynamaktan başka çaresi yok. Enerji ile oynanan takım da, tam düzenli bir takım değil. Enerji anlamında düştüğünüz maçlarda sizi kurtaracak bir kaliteniz yoksa, arka arkaya mağlubiyetler gelebilir." dedi.
"YANAL GİDECEKSE, G.SARAY SONRASI GİTMELİYDİ"
Ersun Yanal'ın ayrılığının yanlış olduğunu ve ayrılacaksa Galatasaray maçı sonrasında ayrılması gerektiğini kaydeden yorumcu, "Ersun hoca da gelirken, söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır dedi ama giderken de böyle olmalı. Mesela sizin kariyeriniz, sizin mutsuzluğunuz, umutsuzluğunuz teferruat olmalıdır. Bu görüntüler olmayabilirdi, Ersun hoca bunu da göz etmeliydi. Ersun hoca geldiyken söylediği şeyi, giderken tekzip etmiş oldu. o da hataydı. Gün o gündür, ondan sonra değildir. Galatasaray maçı bittiğinde basın toplantısı var, antrenörlere mikrofon uzatılıyor, bir ilk olabilirdi. O kararı o an verebilmek zordur, her teknik adam kendisi ve kulüp tarihi için önemli bir maça çıkarken kaybettiğinde de ne olacağını düşünür. Bir hazırlığı olmalıydı. İstifa edilecekse, gün o gündü, daha sonrası değil" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin birçok pozisyonda rakiplerine göre daha kötü oyunculara sahip olduğunu söyleyen Özen, "Fenerbahçe taraftarları, yönetimi tahtaya ilk 11'lerini yazsa, diğer tarafa diğer şampiyon adaylarının 11'lerini yazsa, olağan rakipleri. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor. En iyi kaleciyi boş kağıda almaya çalışsa, arkasından da en iyi 2. kaleci performansını alsa, üçüncüyü alsa, Fenerbahçe'nin kalecisi orada kalacak. En iyi sağ bekleri sıralasa, en iyi sol bekleri sıralasa, en iyi stoperleri sıralasa Fenerbahçe'dekiler orada olmayacak. 5 tane pozisyon saydım. Bu 5 pozisyonda Fenerbahçe'nin bu pozisyonlarda değil ilk 3'te, ilk 8'de oyuncusu yok. Ben bu sıralamayı yaptım. Belki Vedat ve Ozan'ı alırsın. Böyle dizayn edilmiş bir takımın, süper bir yedek kulübesi de yok iken, enerji ile oynamaktan başka çaresi yok. Enerji ile oynanan takım da, tam düzenli bir takım değil. Enerji anlamında düştüğünüz maçlarda sizi kurtaracak bir kaliteniz yoksa, arka arkaya mağlubiyetler gelebilir." dedi.
"YANAL GİDECEKSE, G.SARAY SONRASI GİTMELİYDİ"
Ersun Yanal'ın ayrılığının yanlış olduğunu ve ayrılacaksa Galatasaray maçı sonrasında ayrılması gerektiğini kaydeden yorumcu, "Ersun hoca da gelirken, söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır dedi ama giderken de böyle olmalı. Mesela sizin kariyeriniz, sizin mutsuzluğunuz, umutsuzluğunuz teferruat olmalıdır. Bu görüntüler olmayabilirdi, Ersun hoca bunu da göz etmeliydi. Ersun hoca geldiyken söylediği şeyi, giderken tekzip etmiş oldu. o da hataydı. Gün o gündür, ondan sonra değildir. Galatasaray maçı bittiğinde basın toplantısı var, antrenörlere mikrofon uzatılıyor, bir ilk olabilirdi. O kararı o an verebilmek zordur, her teknik adam kendisi ve kulüp tarihi için önemli bir maça çıkarken kaybettiğinde de ne olacağını düşünür. Bir hazırlığı olmalıydı. İstifa edilecekse, gün o gündü, daha sonrası değil" ifadelerini kullandı.