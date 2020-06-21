Önder Özen: 'Fenerbahçe'de oyuncular ilk 8'e giremez'

"YANAL GİDECEKSE, G.SARAY SONRASI GİTMELİYDİ"

Önder Özen, beIN Sports ekranlarında'yi değerlendirdi ve kadronun yetenek açısından sınırlı olduğunu belirtti ve Ersun Yanal'ın ayrılığına da tepki gösterdi.Fenerbahçe'nin birçok pozisyonda rakiplerine göre daha kötü oyunculara sahip olduğunu söyleyen Özen, "Ben bu sıralamayı yaptım. Belki Vedat ve Ozan'ı alırsın. Böyle dizayn edilmiş bir takımın, süper bir yedek kulübesi de yok iken, enerji ile oynamaktan başka çaresi yok. Enerji ile oynanan takım da, tam düzenli bir takım değil. Enerji anlamında düştüğünüz maçlarda sizi kurtaracak bir kaliteniz yoksa, arka arkaya mağlubiyetler gelebilir." dedi.Ersun Yanal'ın ayrılığının yanlış olduğunu ve ayrılacaksa Galatasaray maçı sonrasında ayrılması gerektiğini kaydeden yorumcu, ". Mesela sizin kariyeriniz, sizin mutsuzluğunuz, umutsuzluğunuz teferruat olmalıdır. Bu görüntüler olmayabilirdi, Ersun hoca bunu da göz etmeliydi. Ersun hoca geldiyken söylediği şeyi, giderken tekzip etmiş oldu. o da hataydı." ifadelerini kullandı.