Önder Özen: 'Ersin iyi kaleci olacak'

Önder Özen, Beşiktaş'ın Kayserispor'a 3-1 mağlup olduğu mücadelede hatalı bir gol yiyen genç kaleci Ersin Destanoğlu'na sahip çıktı.



Karius'u hatırlatan Özen, "Ersin Destanoğlu, iyi bir kaleci olacak. O özelliklere sahip. Acele etmeyelim, önünde çok zaman var. Ersin'e, 'Neden böyle goller yedin?' demem. Karius nasıl goller yiyordu?" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş ile Süper Lig'de 4. maçına çıkan 19 yaşındaki kaleci, 6 gol yerken, 1 maçta kalesini gole kapattı.



