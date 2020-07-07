Önder Özen: "Ersin iyi kaleci olacak"

Önder Özen, Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun Kayserispor maçında hatalı goller yemesine rağmen iyi bir kaleci olacak potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Önder Özen: 'Ersin iyi kaleci olacak'
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07 Temmuz 2020 00:31
Önder Özen, Beşiktaş'ın Kayserispor'a 3-1 mağlup olduğu mücadelede hatalı bir gol yiyen genç kaleci Ersin Destanoğlu'na sahip çıktı.

Karius'u hatırlatan Özen, "Ersin Destanoğlu, iyi bir kaleci olacak. O özelliklere sahip. Acele etmeyelim, önünde çok zaman var. Ersin'e, 'Neden böyle goller yedin?' demem. Karius nasıl goller yiyordu?" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile Süper Lig'de 4. maçına çıkan 19 yaşındaki kaleci, 6 gol yerken, 1 maçta kalesini gole kapattı.



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