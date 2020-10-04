Önder Özen: 'Beşiktaşlı oyuncular şanslı ki taraftar yok'

Önder Özen, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki oyununu beIN Sports ekranlarında eleştirdi ve oyunculara mesaj yolladı.



Taraftarların olmamasının oyuncuların şansı olduğunu kaydeden Özen, "Tutuk, silik, neredeyse kimliksiz bir ilk 45 dakika geçirdi Beşiktaş. Mağlupken rakip kaleye en fazla 4 kez gitmiş olması, ceza alanına girememiş olması kabul edilebilir değil. Ne şanslıdırlar ki Beşiktaş taraftarı yok. Beşiktaş taraftarının önünde bu oyunu oynatmazlar." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın çok pas yapmasının bir etkisinin olmadığını kaydeden yorumcu, "Ligin genelinde yüzde 30-40-42 topla oynama oranına sahipseniz ve tekrar ederek sonuç alabiliyorsanız, bu anlamlıdır. Oyun pratiğinizi denediğinizi ve başarılı olduğunuzu gösterebilir. Başakşehir pas işinden çekildiğinden beri pas istatistiklerinin çok hükmü yok. Oyununuz ile pas istatistiğiniz birleşiyorsa, oyun pratiği oysa ve tekrar edilebiliyorsa, sonuç alabiliyorsanız anlamlı." dedi.



