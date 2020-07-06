Önder Özen: 'Atiba ve Gökhan ile sözleşme imzalanmalı'

Önder Özen ve Metin Tekin, Beşiktaş'ta sözleşmesinin sonuna gelen ve taraftarın çok sevdiği Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzalanması gerektiğini söylerken, Gökhan Gönül'ün de takımda tutulması gerektiğini kaydetti.



Atiba'nın yerine gelecek oyuncunun adaptasyonunun uzun sürebileceğini kaydeden Özen, "Beşiktaş çok büyük değişiklikler, çok iyi transferler yapmayacaksa, ben 1 yıl daha Atiba ile devam edilmesinden tarafım. Kulübü çok özümsemiş, sevilen, saygı gören bir sporcu. Ona kontrat vermediniz, Avrupalı getirdiniz diyelim, ona laf anlatana kadar sezon biter. Şöyle, böyle olacak diyene kadar mevsim geçer. Ekonomiyi düzeltmek, zaman kazanmak için Atiba ve Gökhan gibi oyunculara ihtiyacınız var. Hem zaman kazanırsınız, hem de maç kaybettirmezler." ifadelerini kullandı.



METİN TEKİN: "ATIBA'YI TUTMALISINIZ"



Metin Tekin ise, "Ljajic 3 milyon euronun üzerinde, Vida o civarda para alıyor. Altyapının geri dönüşünü en erken 4-5 senede alırsınız, bu kısa vadeli bir yatırım değildir. Atiba, kafanızdaki konseptte en önemli oyuncu olabilir, tutmalısınız. Belki de Atiba'ya en çok ihtiyaç duyulan sezon, gelecek sezon. Aynı şey, Gökhan Gönül için de geçerli. O oyuncuları tutmadan, istediğiniz takımı kuramazsınız." dedi.



