Önder Karaveli'yi Azerbaycan'a istiyorlar!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından takımın başına geçen Önder Karaveli'ye talip çıktı. Dost ülke Azerbaycan, milli takımın başına Önder Karaveli'yi istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Önder Karaveli'yi Azerbaycan'a istiyorlar!
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11 Şubat 2022 12:53
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Azerbaycan takımlarının ilgi odağa olmaya devam ediyor.

Bir dönem bu bölgede çalışan Karaveli için, Azeri liginde birden fazla takımın teknik direktör olarak takımın başına getirmek istediği haberleri şimdiden manşetlere taşındı bile....

Bu arada Karaveli'yi milli takımın başında görmek isteyenler de var.

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