Önder Karaveli'yi Azerbaycan'a istiyorlar!

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Azerbaycan takımlarının ilgi odağa olmaya devam ediyor.



Bir dönem bu bölgede çalışan Karaveli için, Azeri liginde birden fazla takımın teknik direktör olarak takımın başına getirmek istediği haberleri şimdiden manşetlere taşındı bile....



Bu arada Karaveli'yi milli takımın başında görmek isteyenler de var.





İLGİLİ VİDEO