Önder Karaveli'ye A Takım'da yeni görev

Beşiktaş'ta Önder Karaveli, yeni dönemde de A takım teknik ekibi içerisinde yer alacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Önder Karaveli'ye A Takım'da yeni görev
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15 Aralık 2021 11:14
Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Kayseri maçında takımı sahaya çıkaran Önder Karaveli, yeni hoca belirlenene kadar göreve devam edecek. Siyah beyazlılar, Pinheiro'nun seçilmesi ve işlemlerinin birkaç günde tamamlanamaması halinde Fenerbahçe derbisinde de Karaveli yönetiminde mücadele edecek.

Karaveli, yeni dönemde de A takım teknik ekibi içerisinde yer alacak. Ondan boşalacak U19 teknik direktörlüğü görevini Serdar Topraktepe üstlenecek. Karaveli'nin kiralık oyuncu departmanının başına geçeceği, U19 ile A takım arasındaki bağlantıyı da sağlayacağı belirtildi. 


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