Önder Karaveli: 'Üzüntü verici bir akşam'

Spor Toto 1. Lig'de 2-0 öne geçtiği maçta Sakaryaspor'a 3-2 kaybeden Adanaspor'da teknik direktör Önder Karaveli oyunun ilk yarısında kalelerinde pozisyonlar verseler de planladıkları alan savunması, alandan baskıya geçişleri istedikleri gibi uyguladıklarını anlattı.



Oyunun ikinci yarısında Sakaryaspor'dan bekledikleri birçok şeyin gerçekleştiğini vurgulan Karaveli, "Ama ona karşı yapmamız gerekenler konusunda yeteri kadar başarılı olamadık. En önemlisi topa sahip olamadık. Böyle oyunlarda topa sahip olmazsanız rakibin sizin kalenizde pozisyon bulma sayısı çok daha artıyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Benim adıma çok üzüntü verici akşam oldu. Keyifsiz bir durum." diyen Karaveli, şunları kaydetti:



"Bunu düzeltmek için çok daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kere daha anladık. Ayağa kalkmamız gerekiyor. Oyuncularımızın bunu yapabilecek potansiyeli var. Ama futbol dikkatsizliği hiç affetmiyor."





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