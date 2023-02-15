Önder Karaveli, Süper Kupa hatırasını depremzedeler için sattı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli, siyah-beyazlı kulüple kazandığı Süper Kupa hatırasını depremzedelere yardım için sattı.

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Önder Karaveli, Süper Kupa hatırasını depremzedeler için sattı
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15 Şubat 2023 15:39
Bir dönem Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Önder Karaveli, siyah-beyazlı takımın geçen sezon kazandığı Süper Kupa maçında giydiği eşofmanı depremzedeler için sattı.

Karaveli'nin, Katar'da oynanan ve Beşiktaş'ın Antalyaspor'u penaltılarda 4-2 yendiği maç sırasında kulübede giydiği eşofman üstüne, açık artırmada en yüksek fiyatı eski yöneticilerden Fırat Fidan verdi.

Önder Karaveli, bu satıştan elde edilen gelirin Kahramanmaraş'da kurulacak Beşiktaş Çadırkent için harcanacağını belirtti.

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