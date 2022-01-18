Önder Karaveli: "Oyuncular yoruldu, rotasyon yapabiliriz"

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendikleri maç sonrasında konuştu

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Önder Karaveli: 'Oyuncular yoruldu, rotasyon yapabiliriz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2022 22:34
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, "İstanbul'daydık ama yine deplasmandaydık. Uzun bir süre sonra deplasmanda kazandık. Kazanmak güzel ama oyun belirli dakikalarda istediğimiz noktada değil. İkinci golü atsaydık üzerine başka şeyler koyabilirdik. Topları kaybetmememiz gerekiyor önlem alarak. Topu koruyamadıkça savunma yoruluyor. Gol yemeden kazanmak sevindirici çünkü gol yiyebileceğimiz bir noktaya geldi maç. Özellikle 60-90 arasını hepimizin gözden geçirmesi gerekiyor" dedi.

Önder Karaveli ayrıca, "Yeni Malatyaspor maçına da kazanmak için gideceğiz. Çalışmamız gereken şeyler var. Yorulan oyuncularımız var. Rotasyon da yapabiliriz o maçta." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.