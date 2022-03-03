Önder Karaveli: 'Mağlubiyet için çok üzgünüm'

Kayserispor'a 2-1 mağlup olan ve Türkiye Kupasına veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli maçın ardından konuştu.



Önder Karaveli yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek isterdik. Oyunun bölüm bölüm iyi olduğunu söyleyebilirim. Bizim bu sezon topu içeriye atamama sorunumuz bu maçta da devam etti" dedi.



Kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Karaveli, "İlk yarının son 15-20 dakikası, ikinci yarının da gole kadar bölümü çok pozisyon bulduk. İkinci yarıdaki ilk pozisyonda golü yedik. Çok üzgünüm. Fazla da söyleyebilecek bir şey yok. Kendi performansımı değerlendirmeyeyim, zaten değerlendirenler var. Takımla ilgili değerlendirme isterseniz yapabilirim." ifadelerini kullandı.



Tecrübeli teknik adam ayrıca, "Hakem kararları ile ilgili konuşmamaya devam edeceğim. Welinton'un pozisyonunda da yanlıştan döndüler. Diğer pozisyonlarla ilgili yorumum yok. Oyunun içindeki pozisyonlarla ilgili konuşmak istiyorum. Oyunu öne taşıdık, gol öncesi pozisyon yakaladık, baskı kurduk. Bu mağlubiyet için çok üzgünüm." sözlerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaveli, "Böyle bir akşamda böyle bir oyunla elendiğimiz için üzgünüz. Bugünkü oyuna erken bir gol yiyerek başladık. Oyunla ilgili planımızdan vazgeçmedik. Ön alan baskısını iyi şekilde yerine getirdik. 30. dakikadan sonra ilk yarı sonuna kadar iyi bir baskı kurduk ama birini gole çevirebildik. Başka goller de çıkarmalıydık bu bölümdü. İkinci yarıda golü yiyene kadar rakip hiç pozisyon bulamadı. Golden sonra oyunumuz golü bulabilecek bir oyundu. Hemen hemen her şeyi denedik. Bugün en büyük sorunumuz golü atamamaktı. Bu Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli sorunuydu. Çok pozisyon bulduk ama golü atamadık." diye konuştu.



Forvetlerin gol atamama sorunu olduğunu belirten Karaveli, "Forvet sorunu değil ama forvetlerin gol atamama sorunu var. 24'e 12 isabetimiz vardı ama gol gelmedi. Rakibimize de 3 pozisyon vermişizdir. Güveni oyun aldıktan sonra risk de aldık. Alex de Larin de Güven de pozisyon buldu ama topu içeri atamadık. Günün özeti bu." ifadelerini kullandı.



Savunmada genel olarak sorun yaşamadıklarını söyleyen siyah-beyazlı teknik adam, Francisco Montero'nun performansı ile ilgili olarak, "Genel savunma sorunu olduğunu düşünmüyorum ama bireysel hatalar bazı maçlarda öne çıktı. Montero ilk golde bir kolay pozisyon verdi. İkinci golde de hatası vardı. Oyuna adapte olamadı bugün. Onun için iyi bir gün değildi. Bu hatalar bana çok anormal gelmiyor. Futbol hataya açık bir oyun ama genel savunma olarak kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Kalemizde çok az gol gördük son maçlarda." değerlendirmesinde bulundu.



"Gençler sahada olmaları gerektiği zaman sahada olacaktır"



Genç oyunculara yeteri kadar süre verilmemesine yönelik eleştirilere de cevap veren Karaveli, "Oyuncuları korumaktan kastım sahaya çıkarmamak değildir. Oyuncuları olmadıkları noktaya getirmekle ilgiliydi. Oyuncuları çok yukarı çıkarıp çok yerin dibine sokmayalım. Bulundukları konumdan farklı bir yerde hissetmemelerini sağlamalıyız. Gençler sahada olmaları gerektiği zaman sahada olacaktır. Kerem'i de ilk ben oynattım. Yeri geldiği zaman o da oynayacak, şimdi bekliyor. Herkes gibi ben de Beşiktaş'ın genç oyuncuları kazanmasını istiyorum. Yurt dışında kim nasıl yapıyor konusuyla ilgilenmiyorum. Doğrusunun ne zaman olduğu konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahibim." diye konuştu.



Kalan hedeflerinin ligde tüm maçlardan en iyi sonucu almak olduğunu söyleyen Karaveli, "Bundan sonra ligde kalan tüm maçlar bizim için çok önemli. Bitirebildiğimiz en yüksek pozisyonda bitirmek istiyoruz. Beşiktaş mutlaka Avrupa'da da olmalı. Genç oyuncuları Avrupa pazarına göstermenin yolları Avrupa'da oynamak. Bu bizim için çok kıymetli. Bütün maçları çok fazla önemseyerek, yeniden ayağa kalkmalıyız. Oyunun kazananı bugün Beşiktaş ama maçı kazanamadık. Başakşehir maçı da en yakın maç. Ona da net bir şekilde hazırlanacağız. Bütün takımları bir hedefi var artık. Bundan sonraki bütün maçlarımız böyle. En doğru oyuncularla, en iyi oyunları oynayıp oyunun kazananı olacağız." şeklinde konuştu.









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