Önder Karaveli: 'Kazanmak için buradayız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, deplasmandaki Galatasaray maçından önce açıklama yaptı.



Karaveli, "Çok iyi hazırlandık. Statta çalışmak da güzel oldu. Beşiktaş olarak kazanmak için buradayız. Başka da bir şey düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.



İlk 11 tercihleri için de açıklama yapan 48 yaşındaki teknik adam, "Josef sadece son iki idmanda takımla çalıştı. Maçta oynamak istediğini söyledi. İlerleyen bölümlerde onu da ihtiyaç halinde kullanacağız. Domagoj Vida'nın durumu daha iyiydi. Atiba da bir süre bizimle değildi ama oynayacak durumda" diye konuştu.



Önder Karaveli, son olarak, "Birçok maçta oyunun hakkını alamadık. Başakşehir maçında 3 pozisyon verdik 2 gol yedik. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Deplasman takımı gibi oynamayacağız. Kazanmak için oynayacağız. Çıkışımız var, burada da sürdürmek istiyoruz." sözlerini kullandı.





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