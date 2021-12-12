Önder Karaveli: "Kazandığımız gün olacak"

Beşiktaş'ta antrenör Önder Karaveli, Yukatel Kayserispor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Önder Karaveli: 'Kazandığımız gün olacak'
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12 Aralık 2021 18:26
Beşiktaş'ın Yukatel Kayserispor mücadelesinde takım başında olan Önder Karaveli, maçtan önce açıklamalarda bulundu.

Karaveli'nin açıklamaları şu şekilde;

"Teşekkür ile başlamak istiyorum. Geçen sene kulübümüze şampiyonluk yaşatan, kupa kazandıran ve yaşattıklarıyla camiayı mutlu eden Sergen hocamıza, ekibine teşekkür ediyorum. Onlara antrenörlük hayatında başarılar diliyorum. Her şey gönüllerinde olsun"

"Bu gidişatı durdurup, kazandığımız gün olacak. Ondan sonra da umuyorum ki Beşiktaş olması gereken yerlere hızlıca tırmanacaktır. Kulübün her yerinde oldum. Görevim olmasa, tribünde olurdum ve tezahüratlara katılırdım. Beşiktaş taraftarı hep kötü günde vardır."

"Biz Beşiktaş'ın sadece beyazını değil, siyahını da çok severiz. Taraftarın desteğine çok ihtiyacımız var. Kazanmak istiyoruz. Oyuncularımızın gözlerinde de bu ışığı görüyoruz."


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