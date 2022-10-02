Önder Karaveli: 'Kaybetmeyi hak etmedik'

Adanaspor Teknik Direktörü Önder Karaveli, Manasa FK'ya mağlup oldukları maçın ardından 30 dereceyi bulan sıcaklıkta saat 13.30'da başlayan mücadelenin oyuncuları oldukça zorladığını aktardı.



Sıcak havanın sporcu sağlığı ve oyun kalitesi için olumsuz bir durum olduğunu vurgulayan Karaveli, "Federasyonun maç planlama bölümündeki arkadaşlar bu kararlarını lütfen gözden geçirsinler. Manisa, Bodrum, Adana veya Denizli'de tam da bu saatte, 90 dakika değil, 1 saatliğine halı saha maçı yapsınlar, sonrasında da bu kararlarını gözden geçirsinler." değerlendirmesinde bulundu.



Müsabakaya planladıkları gibi başlayıp, ilk 25 dakikada kurdukları baskı sonucu golü bulduklarını dile getiren Karaveli, sonrasında alan savunmasında arzu ettikleri oyunu sergileyemediklerini, rakibe geniş alanlar verip, 2 gol yediklerini anlattı.



İkinci yarıda duran toptan yedikleri golün oyuncuların moralini bozduğunu belirten Karaveli, şunları kaydetti.



"Rakibimiz 10 kişi kalana kadar oyunun akışı istediğimiz gibi gitmedi. Ancak rakibimizin 1 kişi eksilmesinden sonra oyunun hakimi olduk. Hem oyun hem de oyuncu değişikliği yapıp, 2 santrforlu sisteme geçtik. Biraz daha pozisyon üretebildik ancak sadece penaltıyla gol atabildik. Buradan beraberlikle ayrılsaydık mutlu olmayacaktık, çünkü kazanmayı istiyorduk. Belki kazanmayı hak edecek oyun oynamadık ama kaybetmeyi de hak etmedik." değerlendirmesinde bulundu.





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