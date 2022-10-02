Önder Karaveli, ilk maçından mağlup ayrıldı

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Levent Eriş'in yönetimindeki Manisa FK ile Önder Karaveli'nin ekibi Adanaspor karşı karşıya geldi.



Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan mücadele ev sahibi Manisa FK'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sona ererken ev sahibi ekibin golleri; 39. dakikada Adem Büyük, 45+8'de penaltıdan Marvin Gakpa ve 56. dakikada Ayberk Karapo'nun ayağından geldi. Konuk ekip Adanaspor'un golleri ise 27. ve 78. dakikada penaltıdan olmak üzere Ahmethan Köse'den geldi.



Bu sonuçla beraber Manisa FK 11 puana yükselirken, yeni teknik direktörü Önder Karaveli ile çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrılan Adanaspor 7 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Adanaspor evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.





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