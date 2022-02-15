Önder Karaveli: 'İlk defa bu kadar pozisyon verdik'

"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE OLDU"

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"BEN İÇ-DIŞ OLARAK BAKMAM"

"3 OYUNCU VE PJANIC GERİ DÖNECEK"

"60'DAN SONRAKİ SENARYO GÜZEL DEĞİL"

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"1 PUAN KAZANÇ MI, 2 PUAN KAYIP MI"

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"AZ YİYORUZ AMA ATIYORUZ"

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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından flaş röportajda konuştu.Mücadeleyle ilgili itirafta bulunan Karaveli, "Oyunun son bölümüne bakınca buradan 1 puan kazanç. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. Zaman zaman bizdeydi. İyi pozisyonlar bulduk. 60'tan sonra tamamen rakibin üstünlüğünde geçen, son bölümde bizim kale çevremizde ve her atak gol pozisyonlarına döndü. Benim görev süremde ilk defa bu kadar pozisyon verdiğimiz bir maç oldu." ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın hocası, "Bugün oyuna hamle yapamadık. Rıdvan, Kerem, Alex ve Rachid sakatlandı. Rachid değişirken de Welinton'u kontrol ettik. O da sakattı. Kupadaki 120 dakika buna neden oldu. Bu maçta fazlaca geriye koşular probleme neden oldu. Bir maçı hayatımda ilk defa hamle yapamadan, mecburi değişikler ile tamamladım." dedi.Gelecek hafta oynayacakları Altay maçıyla ilgili gelen soruya, "Maçları içeride deplasmanda diye ayırt etmiyorum. Hazırlanırken deplasman diye hazırlanmıyoruz. Doğru oyun, doğru plan, doğru oyuncular, doğru hamleler... Bunlara yoğunlaşıyoruz. 3 maçtır üst üste berabere kalıyoruz. Altay maçında seyircimizi, camiamızı galibiyetle mutlu ederiz." cevabını verdi.Sakat oyuncuların durumuyla ilgili gelen soruyu ise Karaveli, "Sakatlıklarla ilgili doktorlardan bir şey öğrenemedim. Bilmeden yanıltmak istemem kamuoyunu. Cumartesi gününe katılamayacak oyuncu olabilir mi? Pek sanmıyorum. Bugün kullanamadığımız 3 oyuncu geri dönecek, Pjanic dönecek" sözleriyle cevapladı.Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da hafta içi oynanan kupa maçları sonrası bu maçı oynadığını anımsattı.Oyunun iki taraf için de dengeli ve kontrollü başladığını ifade eden Karaveli, şunları söyledi:"Hedefimiz merkezi kapatıp kazandığım toplarla bir an önce kenarı kullanmaktı. İyi bir kenar atağıyla böyle bir gol bulduk. Bizim için çok güzel, bugün adına arzuladığımız bir atak opsiyonuydu ve güzel bir goldü. Rakibimiz de ilk yarı kalemizde olduğu pozisyonlar var. 45-60 arası ilk yarıya benzer geçti. Dengeli bir oyun. Fakat 60'dan sonra bizim için ortaya çıkan senaryo hiç de güzel değildi. Oyunun hakimiyetini rakip her geçen dakika biraz daha aldı. Bizim için en önemli sorun oyuna hamle yapamamaktır. Yaptığımız 4 oyuncu değişikliğini de sakatlıklardan dolayı yaptık. Sakat olan oyuncunun yerine sağlam oyan oyuncu sokmak zorunda kaldık. Değişikliklerin dördü de oyunculardan gelen taleplerle oldu. Özellikle uzatma bölümünde neredeyse rakibin her atağı gol pozisyonuna dönüştü. Bunun sebebi biz önde topu koruyamadık. Birbirimize pas veremedik. Topu çok kolay kaybettik. Oyuncularım mücadeleyi bırakmadılar ama oyuna sahip olamadığımı düşünüyorum. Kalemizde çok fazla duran top ve atak oldu. Rakip de kornerden bir gol buldu."Karaveli, "1 puanı kazanç mı, 2 puanı kayıp mı görüyorsunuz" sorusuna "Oyunun son bölümüne bakarsak bu güne kadar oynadığımız hiçbir maçta özellikle bizimle beraber oynanan 13 maçın hiç birinde bu kadar kalemizde pozisyon vermemiştik. Oyunun son bölüme bakarsanız buradan 1 puanı aldığımızı düşünüyorum." diye cevap verdi."Beşiktaş bir süredir berabere kalıyor sorusuna Karaveli, "Hücum oyuncularımızdan şu ana kadar özellikle gol konusunda bekleneni alabiliyor muyuz? Hayır. Bu zaten ortada. Az gol yiyoruz ama az gol atıyoruz. Beraberlik olarak doğal olarak geliyor. Değişecektir." dedi.Karaveli, oyundan sakatlanma sonucu çıkan Rıdvan Yılmaz ile Kerem Kalafat'ın sakatlıklarını hakkında şu ana kadar doktorlardan henüz bilgi almadığını belirterek, "Onlarda çok büyük problemler olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.