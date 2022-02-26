Önder Karaveli: "İhtiyaç olursa kullanacağız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Sivasspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Önder Karaveli: 'İhtiyaç olursa kullanacağız'
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26 Şubat 2022 18:31
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Sivasspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Önder Karaveli'nin açıklamalrı şöyle;

JOSEF'İ KULLANABİLİRİZ

"Josef sadece 1 gün bizimle çalışabildi. Başlangıçta olmayacak ama ihtiyaç olursa kullanacağız. Sivasspor'a doğru hazırlandık. Ne oynadıkarı belli."

RIZA HOCA'YA KARŞI SAHAYA ÇIKMAK GURUR

"Rıza Hoca, Beşiktaş kaptanıdır. Tribünden seyrettiğim bir oyuncuya karşı mücadele edeceğim. Benim için büyük bir gurur"

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