Önder Karaveli: "Gücünüzü ortaya çıkarın"

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalyaspor maçı öncesinde oyuncularına, "Antalya maçı zor geçecek. Sadece gücünüzün farkında olun. Onu ortaya çıkarın. Gerisi kendiliğinden gelecektir" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Önder Karaveli: 'Gücünüzü ortaya çıkarın'
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04 Şubat 2022 12:56
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli Antalyaspor maçı öncesinde futbolcularına açıklamalarda bulundu.

"GÜCÜNÜZÜ ORTAYA ÇIKARIN"

47 yaşındaki çalıştırıcı, lig ve kupada zorlu bir maratona başlayacaklarını belirterek, "Lige verilen arada çok iyi çalıştık. Eksiklerimizin büyük bir bölümünü tamamladık. Biz kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Antalyaspor ve bundan sonraki maçlarda sizlerden ricam gücünüzü ortaya çıkarmanız" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALMA ZAMANI"

Karaveli, "Genç ve tecrübeli oyuncularla birlikte çok iyi bir hava yakaladık. Ancak futbol sonuç oyunu. Taraftarımızın da yüzünü güldürmemiz gerekiyor. En iyisini yapacağınızdan eminim. Çalışmalarımızın karşılığını artık alma zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı teknik adam ayrıca, "Beşiktaş hiçbir zaman hedefsiz kalmaz. Ligde gelebileceğimiz en iyi yere geleceğiz. Kupayı da kazanmak istiyoruz" dedi.



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