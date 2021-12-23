Önder Karaveli, gözyaşlarını tutamadı!

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve yardımcıları maçın bitişiyle saha kenarında büyük sevinç yaşadı.
Karaveli maçın ardından sahaya girerek oyuncularını tek tek kutladı.
Siyah-beyazlı taraftarlar da Önder Karaveli'ye büyük sevgi gösterisinde bulunarak tribünlere çağırdı. Tribünleri tek tek dolaşan Karaveli, gözyaşlarını tutamadı.
47 yaşındaki antrenör, taraftara "Hepinizi çok seviyorum" dedi. Karaveli, "Allah'ım sana şükürler olsun" ifadeleriyle gözlerinden akan yaşları sildi.
Karaveli maçın ardından sahaya girerek oyuncularını tek tek kutladı.
Siyah-beyazlı taraftarlar da Önder Karaveli'ye büyük sevgi gösterisinde bulunarak tribünlere çağırdı. Tribünleri tek tek dolaşan Karaveli, gözyaşlarını tutamadı.
47 yaşındaki antrenör, taraftara "Hepinizi çok seviyorum" dedi. Karaveli, "Allah'ım sana şükürler olsun" ifadeleriyle gözlerinden akan yaşları sildi.