Önder Karaveli, gözyaşlarını tutamadı!

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli, Göztepe maçı sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Önder Karaveli, gözyaşlarını tutamadı!
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23 Aralık 2021 23:26
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve yardımcıları maçın bitişiyle saha kenarında büyük sevinç yaşadı.

Karaveli maçın ardından sahaya girerek oyuncularını tek tek kutladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar da Önder Karaveli'ye büyük sevgi gösterisinde bulunarak tribünlere çağırdı. Tribünleri tek tek dolaşan Karaveli, gözyaşlarını tutamadı.

47 yaşındaki antrenör, taraftara "Hepinizi çok seviyorum" dedi. Karaveli, "Allah'ım sana şükürler olsun" ifadeleriyle gözlerinden akan yaşları sildi.


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