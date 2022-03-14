Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.



"SKORU DENGELEYEBİLİRDİK"



Karşılaşmayı değerlendiren Önder Karaveli "Maçın ilk yarısında çok top kaybettik. Pas atamadık. Savunmada hazırlıksız yakalandık böylece. Rakip golleri ve pozisyonları buldu. Daha başka goller de buldular. Biz ilk yarıda sadece kornerlerden pozisyonlar bulduk. İkinci yarı daha iyiydik. Bölüm bölüm daha üstündük. Yeteri kadar pozisyon üretemedik. Gol bulduk, başka goller de bulabilirdik. Hem Larin'i, hem Michy'i santrfora yaklaştırdık. 4-4-2 gibi oynadık. İkinci yarıda dengeleyebilirdik skoru. Oyunda sorun yok ama skoru da dengeleyebilirdik." dedi.



PENALTI SORUSUNA YANIT



Cyle Larin penaltı itirazıyla ilgili soruyu yanıtlayan Önder Karaveli "Penaltı pozisyonu sorusuna gelince, içeride herkes baktı. Penaltı pozisyonuyla ilgili herkes yorumunu yapacaktır." ifadelerini kullandı.



"G.SARAY BAKISI UZUN SÜRDÜ..."



Oyuncularının normalden uzak performans gösterdiğini söyleyen Önder Karaveli "Kenan ile Güven'i erkenden çıkardık. Her zaman en fazla öne çıkaran oyuncumuz Rachid de yeteri kadar topla buluşamadı. Güven, Kenan, Ghezzal, Alex ve hatta Atiba ile hiç kaybetmediği kadar top kaybetti. Çok net biçimde önde topu koruyamadık. Galatasaray'ın baskısı beklediğimizden daha uzun sürdü. Bunu bekliyorduk ama süresinin bu kadar uzatabileceğini düşünmüyorduk. Gol buna sebep oldu. Kenan, son 2-3 haftada istediklerimizi en çok yerine getirenlerden biriydi. Geçen hafta da gol atmıştı. Planladığımız geriden çıkışları yapamamak, ilk yarıda kötü göründük. İkinci yarıda rakibin alanında oynadık. Top da bizdeydik. Galatasaray merkezi iyi kapattı. Kenarlardan ortaları denedik. Galatasaray'ın iki stoperi hava toplarında iyiydi ama başka alternatif bırakmadılar. Larin ve Michy'i oraya sokarak şansımızı denedik." dedi.



"BAŞKA GOLLER ATABİLİRLERDİ"



Önder Karaveli ayrıca "Sadece 1 isabetli şutla bitirmek hoş olmadı. Geçmiş maçlarda oyunu kazanıyorduk. Oyunun bütününe bakınca kazanamadık ve maçı da kaybettik. Galatasaray başka goller de atabilirdi. İlk yarıda kornerler dışında varlık gösteremedik. İkinci yarı daha iyiydik ama yine yeterince üretken olamadık." açıklamasını yaptı.



"KAZANMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEDİK"



Karaveli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Galatasaray deplasmanına kazanmak için geldiklerini belirterek, "Başka bir şey düşünmemiştik. Oyunun ilk yarısında planladığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık." dedi.



Rakibin ilk yarıdaki baskısını kıramadıklarına dikkati çeken Karaveli, "Ön tarafa geçirdiğimiz topları koruyamadık. Pas bağlantılarını sağlayamadık. Atiba ve Can ile top kayıpları yaptık. Önde topa sahip olamadığımız için savunmamız pozisyon alamadan rakibin hızlı geçişleriyle karşı karşıya kaldı. İlk yarıda sadece kornerlerle pozisyon bulabildik." diye konuştu.



İkinci yarıda Josef'i kısa süre kullanmayı planladıklarını ama oyunun kendilerini bu futbolcuyu biraz daha fazla kullanmaya ittiğini anlatan Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Galatasaray da ikinci yarıyı kendi alanında kabul etti. Oyunun bizde olması, topa daha fazla sahip olmamız, bize pozisyon olarak dönmedi. Rıdvan'ı oyuna aldıktan sonra Larin'i de santrfora çektik. Rakibin merkezdeki hava hakimiyeti nedeniyle buna yöneldik. Kenar ortalarıyla gol bulmaya çalıştık. Golü de böyle bulduk."



"KAZANMAYI HAK EDECEK OYUN OYNAMADIK"



Takımın başında 3 aydır bulunduğunu hatırlatan Karaveli, "Görevde olduğum dönemdeki en az pozisyon bulduğumuz, rakip ceza sahasına en az girdiğimiz maç oldu. Golü bulduktan sonra sahadan beraberlikle ayrılabilirdik. Kazanmayı hak edecek oyun oynamadık." ifadelerini kullandı.



Kendisinin de alınan kötü sonuçtan dolayı eleştirilebileceğini kaydeden Karaveli, "Sorumluluk başta bana ait. Tercihler, değişiklikler, oyun başlangıcını sayabilirsiniz. Planladığımız şeylerin yerine gelmemesi konusunda üzüldüm. Rakibin oyun gidişatı konusunda beklediğimiz şeyler oluştu. Ön tarafta biraz topa sahip olabilseydik, farklı olabilirdi. Galatasaray'ı da dalgalandıracak bir şey yapamadık. Kendimi acımasızca eleştirebilen biriyim. Biraz daha zaman geçtiğinde, mutlaka önemli sorumluluğum öne çıkacaktır." şeklinde konuştu.



"YORUMLARI DİNLEMEYİ, OKUMAYI BIRAKTIM"



Göreve geldiği dönemdeki olumlu görüşlerin son dönemde olumsuza dönüştüğünün hatırlatılması üzerine Karaveli, "Beşiktaş teknik direktörü olarak oyuna konsantre oluyorum. Yorumlar anlık değişebiliyor. Kazandığınızda farklı, kaybettiğinizde farklı yorumlar oluyor. Sadece skor üzerinden yapıldığı için uzun süre önce yorumları dinlemeyi ve okumayı bıraktım. Bunları takip edersek, işimizi yapamayız. Bize emanet edilene tam sahip çıkamayız." değerlendirmesinde bulundu.



"HEDEFİMİZ LİG İKİNCİLİĞİ"



Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendiği ve bundan sonraki süreçte hedefinin ne olacağı yönündeki soruya Karaveli, "Beşiktaş hedefsiz kalmayacaktır. Kayserispor maçında nasıl elendiğimizi herkes gördü. İkinciyle 10 puan fark olsa da geride kalan haftalara ikincilik hedefiyle devam edeceğiz. Oyuncularımın da bırakacağını düşünmüyorum. Ben kendi adıma vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar bu hedefi kovalayacağız." yanıtını verdi.









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