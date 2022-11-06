Önder Karaveli: 'Devreye 3-2 girmek istemezdik'

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Pendikspor'u 3-2 yenen Adanaspor'da teknik direktör Önder Karaveli, "Bizim için çok kıymetli, ihtiyaç duyduğumuz bir galibiyetti." dedi.



Karaveli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için güzel bir galibiyet olduğunu belirtti.



Galibiyette emeği geçen herkese teşekkür eden Karaveli, şöyle konuştu:



"Bizim için çok kıymetli, ihtiyaç duyduğumuz bir galibiyetti. Pendikspor, oyununu en beğendiğim takımlardan bir tanesi. Biz de buna göre hazırlığımızı yaptık. Savunma planlarımızı ön alan baskısıyla, onları organizasyonu kurmadan durdurmaktı. Eğer sonuç alabiliyorsak baskıdan sonra rakip kaleye hızlı gitmek, sonuç alamıyorsak da alanda arkada bir 5'li ve kalabalık bir orta sahayla alanda rakibe oynayacak pek fırsat bırakmamaya çalıştık. İyi yaptığımız bölümler var, yapamadığımız bölümler var. 3 gol attığınız bir ilk devrede içeriye 3-2 girmeyi hiç istemezdik. Basit hatalar oldu, bu da oyunun doğasında var. İkinci yarı biraz daha alanda kaldık. İkinci yarıda yaşadığımız fiziksel düşüşü anca böyle telafi edebilirdik. Oyuncularım, buna son derece bağlı kaldılar. Giren oyuncularımız da çok katkı yaptılar. Kazandığımız için son derece mutluyum. Adanaspor taraftarına çağrı yapmak istiyorum, lütfen onları çok daha fazla tribünde görelim. Bu oyuncuların onlara ihtiyaçları var."



