Önder Karaveli derbide ilk peşinde

Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Önder Karaveli, takımını derbiye zafer parolasıyla hazırladı. Bugün elindeki en güçlü kadroyla Nef Stadı'na çıkacak olan Karaveli, maçı kazanıp lig ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi için dev bir adım atmak istiyor.

Abone Ol
Önder Karaveli derbide ilk peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2022 13:25
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından takımın başına geçen Önder Karaveli, savunma anlamında takımı toparlasa da gol yollarındaki problem nedeniyle takım kazanmakta güçlük çekiyor. Karaveli'nin takımın başına geçmesinden sonra ligde 13 karşılaşmaya çıkan Siyah- Beyazlılar, yalnızca Konyaspor deplasmanında son dakikada yediği golle 1-0 mağlup olurken, kalan 12 karşılaşmada ise 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Siyah-Beyazlı ekip bu periyotta kalesinde 14 gol görürken, rakip ağları ise 20 kez havalandırdı. Ligde 45 puanı bulunan Beşiktaş, üçüncü sıradaki Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alıyor.

Siyah- Beyazlı ekip, bu maçı kazanarak ikinci sıra hedefi için şansını son maça kadar zorlamak istiyor. Ligde sezonu 2. sırada tamamlayan kulüp, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanacak.

Galatasaray maçı, teknik direktör Önder Karaveli açısından da ayrı bir önem taşıyor. Fenerbahçe ile oynadığı ilk derbisinden beraberlik çıkartan Karaveli, bu kez kazanarak kariyerindeki ilk derbi galibiyetini Galatasaray'a karşı almak istiyor. Futbolcuları gibi kendini de özel olarak derbiye motive eden Karaveli, oyuncuların hepsiyle tek tek yakından ilgileniyor ve özel konuşmalar yaparak motivasyon sağlıyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.