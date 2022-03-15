Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Süper Lig'in 28'inci haftasında 2-2'lik eşitlikle sona eren Medipol Başakşehir maçının 11'inde dün akşam Galatasaray derbisinde 2 değişikliğe gitti. Karaveli savunmanın ortasında, Serdar Saatçı ve Welinton'un yerine Necip Uysal ve Vida'yı sahaya sürdü. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Karaveli; savunma dörtlüsünde Rosier, Necip Uysal, Vida ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Atiba-Can Bozdoğan ikilisini bozmayan Karaveli; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Alex Teixeira, solunda ise Kenan Karaman'a görev verdi. Önder Karaveli'nin gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu. Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü Önder Karaveli, Galatasaray derbisinde de savunmanın ortasında görev alan isimleri değiştirdi.



Savunma durmadan değişiyor!



Ligin son 3 haftasında Altay, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir mücadelelerinde sakatlık ve performans düşüklüğüyle birlikte savunmanın ortasında görev alan oyuncular, değişiklik göstermişti. Karaveli, dün akşam bu bölgedeki oyuncularda değişikliğe gitti. Önder Karaveli, Galatasaray derbisinde Necip Uysal ve sakatlığını atlatan Vida'ya forma şansı verdi. Önder Karaveli'nin kadro tercihleri, büyük eleştiri aldı. Necip'i stoperde görevlendirmesi sonrası orta alanda Can ve Atiba uyumsuz görüntü çizdi. Karaveli'nin Kenan Karaman ısrarı da tepki topladı.







