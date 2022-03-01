Önder Karaveli'den uyarı: Kırılma maçı...

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları Kayserispor maçını sezonun kırılma maçı olarak görüp oyunculara maç öncesi uyarılarını yaptı.

Haber; Fotomaç
Abone Ol
Önder Karaveli'den uyarı: Kırılma maçı...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2022 08:49
Bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de umutlarını kaybeden Beşiktaş'ın hedefi Türkiye Kupası, rakip de Kayserispor. Son 13 maçta Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenilen Hikmet Karaman'ın takımı, Önder Karaveli'nin gözünü korkutuyor.

"DİKKATLİ OLMALIYIZ"
Türkiye Kupası'nda bir önceki turda Fenerbahçe'yi yenerek tur atlayan, ardından Galatasaray'la 1-1 berabere kalan Kayserispor son maçta Trabzonspor'u 2-0 öne geçmesine rağmen son dakika penaltısıyla 3-2 kaybetti. Önder Karaveli, sezonun kırılma maçında karşılaşacakları Kayserispor için "Hatayı affetmeyen bir oyun anlayışları var, buna göre azami şekilde dikkatli olmalıyız" uyarısında bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.