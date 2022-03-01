Bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de umutlarını kaybeden Beşiktaş'ın hedefi Türkiye Kupası, rakip de Kayserispor. Son 13 maçta Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenilen Hikmet Karaman'ın takımı, Önder Karaveli'nin gözünü korkutuyor.



"DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Türkiye Kupası'nda bir önceki turda Fenerbahçe'yi yenerek tur atlayan, ardından Galatasaray'la 1-1 berabere kalan Kayserispor son maçta Trabzonspor'u 2-0 öne geçmesine rağmen son dakika penaltısıyla 3-2 kaybetti. Önder Karaveli, sezonun kırılma maçında karşılaşacakları Kayserispor için "Hatayı affetmeyen bir oyun anlayışları var, buna göre azami şekilde dikkatli olmalıyız" uyarısında bulundu.





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