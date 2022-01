Önder Karaveli'den transfer, gelecek ve yetenekler açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, TRT Spor yayınında açıklamalarda bulundu.



İşte Karaveli'nin sözleri:



"İYİ Kİ BURAYA GELDİK"



"Takımımı iyi olduğu sürece, ben de otomatikman iyi oluyorum. Planımızda buraya gelmek yoktu ama iyi ki buraya geldik. İstanbul'da kar yağışı vardı ve buraya geldik. Her şey çok güzel ve yolunda gidiyor"



"O MAÇI NET HATIRLAMIYORUM"



"Aslında 3 gün ve Kayserispor maçı için geçici bir şekilde bu göreve gelmiştim. Bana inanmıştı yönetim kurulu. O maçtan sonra önümüze bakacaktık. Ama o maç çok keyifli oldu. Oyuncularla geçirdiğimiz 2 gün, çok pozitif geçmişti. Oyuna dair bir şey yapamadık, 2 gün geçirmiştik birlikte. Morali kaçmış bir takıma moral verdik. Kendi oyuncularıma nasıl davrandıysam A takıma da öyle davrandım. Maçta bir geri dönüş de oldu. Kayserispor maçının bittiği anı çok netleştiremiyorum. Ben kendi adıma o günden bu yana aynı şekilde devam ediyorum."



"EMİRHAN İLE RİSK ALMADIM"



"Antalyaspor maçında Emirhan'ı oyuna sürerek risk almadım. İyi bir oyuncu adayını sahaya sürdüm. A takıma aday bir oyuncuyu, o anki akış gereği, oyun gereği sahaya sürdüm. O da bizim isteklerimize fazlasıyla karşılık verdi."



"SÜPER KUPA PERİ MASALIYDI"



Süper Kupa benim için hayaldi. Benim için bir peri masalıydı. Aslında iki kupayı da biz kazandık. Bu kupayı da biz hak etmiştik. Bu maça hazırlanırken, kovidden dolayı da sıkıntı yaşadık.



Beşiktaş'ın çok geniş bir kadrosu var. Sahaya çıkacak ilk 11'i her zaman bulursunuz ve sahaya çıkan her 11 değerlidir. Antalyaspor maçında ilk yarıyı biz bitirebilirdik. İkinci yarı oyun biraz daha döndü. Antalyaspor'un da pozisyonları vardı.



"MAÇLARIN YÜZDE 90'INDA TAKIMLA BERABERDİM"



Deplasmanlardaki Şampiyonlar Ligi maçı dahil, A takımla hep beraberdim. Ben Beşiktaş'ın maçlarının yüzde 90'ını izlemiştim zaten gelmeden de. Ben, Beşiktaş'ın bazı maçlarda sadece skoru alamadığını söyleyebilirim.



Çok başka bir yerden gelmedik. 3 numaralı sahayı kullanıyorduk biz, 1 numaralı sahaya geçtik. Çok önemli bir figür takımdan ayrılmıştı. Oyuncuların ve yönetimin kafası karışıktı. Onların yanında olduğumuzu gösterdik.



Birkaç oyuncuyla özel olarak konuştuk, ufak tefek dokunuşlar yaptık.



"BİZ ASLINDA 3'LÜYÜ DÜŞÜNÜYORDUK"



Aslında biz 3'lüyü ilk defa Çaykur Rizespor maçında oynamadık, kupa maçının sonunda oynadık. Düşünüyorduk zaten ama maçlardan zaman da bulamıyorduk. Antrenmanlarda kullanıyorduk ama çalışmıyorduk. Welinton'u da Antalyaspor maçının sonlarında alınca bize cesaret verdi oyun. Çaykur Rizespor maçında 3-4-1-2 oynadık. O gün oyun çok görkemli bir oyundu. Çok fazla pozisyona girdik ama ben bunun Rizespor'la da ilgili olduğunu düşünüyorum. Rizespor bizden böyle bir şey beklemiyordu.



"3'LÜ SAVUNMA AKLIMIZDA VAR"



Rizespor maçından sonra neden oynamadık? Montero Rizespor maçının son dakikalarında kırmızı kart gördü. 3'lü savunmada mümkünse sol stoperinizin sol ayaklı olmasının avantajı vardır. O maçtan sonra tekrar 4'lü savunmaya döndük.



3'lü savunma aklımızda var. Biz, 4-4-2, 4-1-4-1, 4-2-3-1 sistemlerini kullandık. Farklı formasyonlar kullanacağız. Asıl maç ofans ve defansta oyuncuların doğru pozisyon alması.



CYLE LARIN



"Larin ile ilgili çok fazla spekülasyon var. Bunu sormanızı normal karşılıyorum. Larin geçen sezon şampiyonlukta ve kupada pay sahibi olan bir isim. Bu sezon da gol katkısı verdi yine. Kanada Milli Takımı'nın güncel oyuncusu şu anda da kampta zaten.



Ben 24 Aralık'ta sözleşme imzaladım Beşiktaş'la, idari bir zorunluluk zaten bu. 15 gün sonra sözleşme imzalamanız gerekiyor. Yönetim ve Ceyhun Bey, ben göreve başladıktan sonra bana herhangi bir oyuncuyla ilgili bir kelime bile söylemedi. Bu da Beşiktaş'ın saygınlığını gösterir. Benden önce de yaşanmamıştır, bundan sonra da olamaz."



CYLE LARIN NEDEN OYNAMADI?



"Malatyaspor maçında 4-1-4-1 formatı ile oynadık. Çok fazla pozisyonuna giriyorduk ama atamıyorduk. Bizim 5 gol beklentisinin altında oynadığımız maç zaten çok azdı. Alex dönüyordu o maç ve kullanmak istedik ama tam hazır da değildi. Larin'le ilgili bir değerlendirme yapmamız ve dinlendirmemiz gerekiyordu. Josef'i de dinlendirmemiz gerekiyordu ve o gün sakatlandı.



Alex önde kaldığında Kenan, orta sahaya katkı verdiği için Malatyaspor karşılaşmasında onu tercih ettik."



Malatyaspor, geride kalabalık duran bir takım. Malatyaspor'a karşı hiçbir takım bu kadar pozisyon bulamıştır. Kenarda dripling yapan bir oyuncuya ihtiyacımız vardı, ben bunu planlamıştım ve Emirhan'ı oyuna aldım. Larin o gün oyuna girmedi. Larin'in oynamaması yüzde yüz teknik bir karardır. Artısı da eksisi de bana aittir."



TRANSFER SÖZLERİ



Transferlerimiz sesli geçiyor. Biz transfer yapmaya başladık. Belki medya atlıyor. Kerem Kalafat'ı getirdik. Rosier'e alternatif olarak sağ beke. Takım için daha az süre alan oyuncuları daha fazla kullanmak istiyoruz. Bunlardan biri Alex, N'Koudou da Mart'ta başlayacak çalışmalara. O tarz oyunculara ihtiyacımız var.



"DOĞRU ZAMANDA GENÇLER SAHADA OLACAK"



Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş Necati Bilgiç, Emirhan İlkhan, bunlar bizim kış dönemi transferlerimiz.



Her oyuncunun bir zamanı var. Her çiçek her mevsimde açmıyor. Emirhan'a süre verdiğimde, bunu hak ettiği ve hazır olduğu için oyuna soktuk. Genç olduğu için oyuna sokmadık. Antalyaspor maçında skoru daha erken alabilseydik diğer gençleri de sahaya sürmeyi planlıyordum.



Doğru zaman geldiğinde, mutlaka sahada olacaklardır. Bu konuda çok eleştiriliyorum. 22 yıllık antrenörlük hayatımın neredeyse tamamını bu konuda, sadece Beşiktaş'la da genç oyuncularla geçiren birini eleştirmek bana çok acımasızca geliyor.



"SERDAR SAATÇI BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİ"



Serdar Saatçı, Ajax gibi bir deplasmanda sahaya çıktı ve herkes kadar da oynadı. Neredeyse sıfır hatayla maçı bitirdi. Serdar'ı Fenerbahçe maçında da oynattım. Ondan sonra neden oynamadı, uygun olmadı. Yarın yine oynayacaktır. Beşiktaş'ın bir tane stoperi yok, beş tane stoperi var.



"NECİP'E DAHA FAZLA TOLERANS"



Necip'in gerçek yeri stoper, Necip tam bir stoper. İhtiyaç olursa orta sahada da sağ bekte de oynayabiliyor. Ama o da kendisini stoperde daha rahat hissediyor.



Necip'in Beşiktaş takımındaki sürecine de bakmak lazım. Her yerde oynatıldı, nerede oynayacaksa hemen geldi. İnsanların Necip'e biraz haksızlık yaptığını da düşünüyorum, biraz daha tolarens gösterilmesi lazım. Ben Necip'in stoperdeki performansından son derece memnunum.



"O KONUŞMA SONRASI GÜZEL ŞEYLER DÜŞÜNMÜŞ"



"Ben Ceyhun Bey'le burada tanıştım. U19'ta çalışırken sohbetlerimiz de oldu. Oyuna dair konuştuk, A takımla ilgili hiç konuşmadık. Bana sürekli oyuncularla ilgili sorular soruyordu. Demek ki güzel şeyler düşünmüş, hocamızın ayrılığının ardından beni bu göreve layık gördüler. İlişkimiz son derece iyi gidiyor.



Sportif direktörlük Türkiye'de bıçak sırtı olarak gidiyor. Eski futbolcu geldiğinde 'acaba kendisini mi hocalığa hazırlıyor' gibi oluyor. Futbol dışından birisi gelirse, 'o ne anlar' oluyor. Ben futboldan anlamak için illa sahadan gelinmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ben Ceyhun Bey'in Beşiktaş için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum."



YENİ TEKNİK DİREKTÖR GELİNCE...



Beşiktaş Kulübü sezon bittiğinde gelecek teknik direktörle hem onun hem benim gelişimimi devam ettirebileceğini düşünüyorsa. Ben genç oyuncular için yine bu yapılanmanın içerisinde yer alırım.



ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI OLUR MU?



Şenol Güneş, Milli Takım'ı çalıştırmış, Beşiktaş'la şampiyon yaşamış antrenörlük becerilerini göstermiş, değerli bir isim. Şu an Beşiktaş'ın teknik direktörü varken bunları konuşmak bence Şenol Güneş'e de teknik direktöre de haksızlık. Cevap vermek bile istemiyorum. Bunu Önder Karaveli özelinde söylemiyorum. Lig devam ediyor. Ben oyuna, sahaya odaklanmak istiyorum.



"KEŞKE DEDİKLERİM VAR"



10 maç üzerinden konuşursak,keşke dediğimiz durumlar tabii ki var. Maçtan önce bunu düşünmek ile maçtan sonra bunu düşünmek arasında çok fark var. Antrenman performansı, sakatlık riski, rakip analizine göre karar veriyorsunuz. Maçtan sonra bunlar değişiyor. Maçtan sonra bunları konuşmak son derece kolay. Maçtan önce planlanan birçok şey oluyor.



Oyuncu değişiklikleri ile alakalı uygun bir dakika var mı? Şu dakikada yapılsa iyi olur, bu dakikada kötü olur diye. Bunun belirli bir zamanı olduğunu düşünmüyorum ben.



SAKAT OYUNCULARIN DURUMU



N'Koudou gibi oyuncuların çok fazla sakatlık yaşaması normal. Talihsizliği üst üste ikinci kez aynı sakatlığı yaşamış olması. İrtibat halindeyiz. Bir hafta içerisinde buraya geliyor. Mart başında bizimle olur diye planlıyoruz. Bizim için değerli bir oyuncu.



Josef'in tedavisi devam ediyor, İstanbul'da bıraktık. Tedavi süreci bitmeden risk almayacağız. Bizim için kıymetli bir oyuncu. Antalyaspor maçında ne yapacağımıza ilerleyen günlerde karar vereceğiz.



"GOL KAÇIRIYORUZ, ŞANS DEĞİL"



Beklediğimiz tek radikal değişiklik gol atabilmek. Bir santfor için gol pozisyonuna girmiyorsa sıkıntı vardır. Batshuayi'nin gol pozisyonuna girmesi onun ve oyun için sevindirici. Doğru ataklar yapabildiğimizi gösteriyor. Sadece o gol kaçırmıyor. Batshuayi üzerinden ilerlemek çok doğru değil. Larin de, Rachid de kaçırıyor.



Gol pozisyona giren oyuncu sayımız fazla. Kaçırdıklarımıza şansa bağlamam. Ben şansa inanmam oyunda. Doğru vuruşları yaparsanız gol olur, yapamazsanız olmaz. Gol vuruşu çalışıyoruz burada ve İstanbul'da da, onlar da istiyor çalışmayı.



"ALEX TEIXEIRA'YI ÖNEMSİYORUZ"



"Alex'in kariyerine baktığınızda kariyeri gol katkılarıyla dolu bir oyuncu. Golün içerisinde olmuş. Gol ve asist yapmış. Sahada kullanmak istiyoruz. Bazen santrfor, bazen santrforun yanında kullanmak istiyoruz. Alex'i çok önemsiyoruz. Rakip savunmanın dengesini bozabilecek bir oyuncu. En uçta da oynatabiliriz. Bizim tabelamızı arttırabilecek bir oyuncu. Alex'i mümkün olduğu kadar rakip kaleye yaklaştırmak istiyorum."



"SON 6 MAÇTA AKAN OYUNDA GOL YEMEDİK"



"10 maçta, 15 gol atmışız. Bunların 12'si akan oyunda. Bizim adımıza sevindirici. Ama duran topları da değerlendirmeliyiz. 10 maçta 10 gol yemişiz. Bunların da 5 tanesini akan oyunda yemişiz. Son 6 maçta akan oyunda gol yememişiz, beni en çok sevindiren şey bu."



"HEDEF, TOPA SAHİP OLAN OYUN"



"Bir kere topa sahip olan bir oyun hedefliyoruz. Bunu da rakip yarı alanda yapmak istiyoruz. Ataklarımızı sonuçlandırmayı isteyen bir oyun. Sonuçlandıramıyorsak da kısa sürede atağı yenileyen bir oyun oynamak istiyoruz. Bu da aniden olacak bir şey değil. Bu da çok çalışarak olacak bir şey."



"BİRÇOK ANTRENÖR MESAJ ATIYOR BANA"



"Birçok antrenörden mesaj alıyorum, 'Sizi örnek alıyorum diye'. Sizce bu Önder Karaveli'yi mi örnek alsınlar, yoksa rakip takım yedek kulübesiyle kavga eden, hakem konuşan bir Önder Karaveli'yi mi örnek alsınlar? Ben bunun cevabını kamuoyuna bırakıyorum."



"HAKEMLERLE İLGİLİ KONUŞMAM"



"Hakemlerle ilgili konuşursam, ben oyunculara maç analizinde ne anlatacağım? O zaman oyuncuların eline, 'Hakemler hata yaptı, biz maçı kazanamadık' bilgisi vermiyor musunuz? Ben oyunculara böyle bir şey vermek istemiyorum. Hatalar olmuştur. Yönetimimizle kendi içimizde konuşuyoruz. Teknik açıdan, bu konular hakkında konuşmamaya devam edeceğim"



"SERGEN HOCA'YLA BİRLİKTE OYNADIK"



"Sergen Yalçın, sahada beraber oynamaktan büyük zevk aldığım biridir. Orta sahada 3'lü oynuyorduk, topu kazanıp ona veriyorduk. Beşiktaş'ta da birlikte hocamızla antrenör olarak çalışma şansımız oldu."



"DÜNYALARI DEĞİL BU ANI SEÇERİM"



"Antalyaspor maçı bittiğinde ne yapcağımı bilemedim. Herkes sahaya koşuyordu. Boş zamanlarımızda da kupa kaldırmıyorduk. Nuri hoca ile konuştuk hemen sonra sahaya girdim. Kupanın verileceği sırada da ne yapacağımı bilemedim. Sonra öne doğru geçtim, oranın acemisi olarak herkesin yaptığını yaptım. Önce Necip ve ardından Atiba böyle bir şey yapacağımızı söyledi. O an dünyayı mı, o anı istersin diye sorsalar o anı derdim."



"GÜNEŞ SORUSUNA KIZMADIM"



Şenol Güneş sorusuna kızmadım. Ben sadece kendi adıma değerlendirmedim. Sadece benim adıma değil, Şenol Güneş de bu şekilde gündemde olmasını istemiyordur. Ben bunu Bşeiktaş teknik direktörlük makamına yapılan iyi ve kötü olmayan bir durum olarak görüyorum.





