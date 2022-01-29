Önder Karaveli'den Şenol Güneş sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, sezon sonunda yeni teknik direktör geldiği zaman görevde kalıp kalmayacağıyla ilgili TRT Spor yayınında açıklama yaptı.



Yeni teknik direktör geldiği zaman kulüpte kalıp kalmayacağıyla ilgili gelen soruya Karaveli, "Beşiktaş Kulübü sezon bittiğinde gelecek teknik direktörle hem onun hem benim gelişimimi devam ettirebileceğini düşünüyorsa. Ben genç oyuncular için yine bu yapılanmanın içerisinde yer alırım." cevabını verdi.



ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI OLUR MU?



Şenol Güneş'in yardımcılığını kabul edip etmeyeceğiyle ilgili gelen soruyu ise Beşiktaş'ın hocası, "Şenol Güneş, Milli Takım'ı çalıştırmış, Beşiktaş'la şampiyon yaşamış antrenörlük becerilerini göstermiş, değerli bir isim. Şu an Beşiktaş'ın teknik direktörü varken bunları konuşmak bence Şenol Güneş'e de teknik direktöre de haksızlık. Cevap vermek bile istemiyorum. Bunu Önder Karaveli özelinde söylemiyorum. Lig devam ediyor. Ben oyuna, sahaya odaklanmak istiyorum." sözleriyle yanıtladı.





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