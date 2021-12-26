Önder Karaveli'den oyuncularına: "Yeni yıl hediyesi istiyorum"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Konya maçı öncesi oyuncularına şu sözlerle hedefi gösterdi: "İlk yarıyı galibiyetle tamamlayalım. Bunun için yeterli gücümüz var ve hazır durumdayız. Sizden yeni yıl hediyesi olarak 3 puan istiyorum"

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Önder Karaveli'den oyuncularına: 'Yeni yıl hediyesi istiyorum'
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26 Aralık 2021 14:04
Siyah-Beyazlılar'da teknik sorumlu olarak görev yaptığı 3 maçta 7 puan çıkararak takımın havasını pozitife çeviren Önder Karaveli, 27 Aralık Pazartesi akşamı deplasmanda oynayacakları Konyaspor karşılaşmasına da oyuncularını zafer için hazırlıyor.

Dün yapılan Konyaspor mesaisi öncesinde oyuncularıyla bir araya gelen Karaveli, takımından zafer istedi. Karaveli, "İlk yarıyı galibiyetle tamamlayalım. Bunun için yeterli gücümüz var ve hazır durumdayız. Tek güvencem sizlersiniz. Rakibin bulunduğu duruma veya konuma bakmıyoruz. Sizden yeni yıl hediyesi olarak 3 puan istiyorum" dediği öğrenildi.

Antrenmandan sonra maça gitti

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, takıma yaptığı konuşma sonrasında Konyaspor hazırlıklarını takip etti. Öğle saatlerindeki çalışmaların sona ermesi sonrasında Karaveli'nin mesaisi bitmedi. Karaveli, Süper Kupa'da 5 Ocak'ta Katar'da karşı karşıya gelecekleri Antalyaspor'un Galatasaray 'la Nef Stadı'nda oynadığı karşılaşmayı da yerinde takip etti. Karaveli, müsabakayı protokol tribününden izledi. 

 

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