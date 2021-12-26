Önder Karaveli'den oyuncularına: 'Yeni yıl hediyesi istiyorum'

Siyah-Beyazlılar'da teknik sorumlu olarak görev yaptığı 3 maçta 7 puan çıkararak takımın havasını pozitife çeviren Önder Karaveli, 27 Aralık Pazartesi akşamı deplasmanda oynayacakları Konyaspor karşılaşmasına da oyuncularını zafer için hazırlıyor.dediği öğrenildi.Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, takıma yaptığı konuşma sonrasında Konyaspor hazırlıklarını takip etti. Öğle saatlerindeki çalışmaların sona ermesi sonrasında Karaveli'nin mesaisi bitmedi. Karaveli, Süper Kupa'da 5 Ocak'ta Katar'da karşı karşıya gelecekleri Antalyaspor'un Galatasaray 'la Nef Stadı'nda oynadığı karşılaşmayı da yerinde takip etti. Karaveli, müsabakayı protokol tribününden izledi.