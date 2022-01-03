Önder Karaveli'den kupa için büyük hazırlık

Önder Karaveli, Katar'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde oyuncularını hazırlamaya çalışıyor

Haber; Milliyet
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Önder Karaveli'den kupa için büyük hazırlık
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03 Ocak 2022 08:48
Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'dan sonra teknik sorumlu olarak görevlendirilen Önder Karaveli, Katar'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde oyuncularını taktikten öte mental olarak bu maça hazırlamaya çalışacak.

Antalyaspor karşısında kazanarak Türkiye'ye kupayla birlikte dönmek isteyen Karaveli'nin, camianın bu sezon yaşadığı travmatik dönemi, böylesine bir zaferle hafifletmeye çalıştığı belirtildi. Kupanın kazanılması halinde takımın ve camianın çok daha farklı bir havaya geçeceğini düşünen Önder Karaveli, bu nedenle Süper Kupa'ya çok önem veriyor.

Maç öncesi yapılacak son toplantılarda futbolcularını duygusal anlamda bu hedefe motive etmek isteyen siyah-beyazlı teknik adamın, Nuri Şahin dönemindeki Antalyaspor'u, günlerdir mercek altında tuttuğu belirtildi. 

 

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