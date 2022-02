Önder Karaveli'den genç oyuncu eleştirilerine tepki

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş kendi sahasında Altay ile karşılaştı. Ligde oynadığı son 3 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Altay'ı Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 mağlup ederek galibiyet özlemine son verdi.



Teknik direktör Önder Karaveli maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, " Çok mutluyum. İsteklerimizin bir çoğunu oyuncularımız yerine getirdi. Herkesin performansından memnunum. Daha iyisi de olabilirdi ama stresli bir ortamdı. İlk yarı bir pozisyon verdik, ikinci yarıda son dakikada karambol pozisyonu dışında pozisyon vermedik. Yine çok pozisyon bulduk. Yine değerlendiremedik. İkinci golü atamadık. Atsak farklı bir durum olabilirdi." dedi.



Önder Karaveli ayrıca, "Geçen Adana Demirspor maçında son bölümde her atağında gol pozisyonu verdik. Çok fazla sayıda pozisyon yedik, bir gol yedik. Ama ben bu maçta son dakikalarda çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Ben bugünden memnunum. İstatistiklere bakacağım. En az pozisyon verdiğimiz maç olabilir. Sivasspor ve Kayserispor maçları var, ikisini de çok önemsiyoruz. Birbirinden ayırt etmiyoruz. Bugünden hazırlanacağız. Umarım Sivas'tan da 3 puanla dönelim. Oyunun eksikleri var ama ben geldiğimden bu yana biz her zaman daha iyi oynayan ve galibiyeti hak eden taraftık. Oyunun tabii ki eksikleri var ama çok çalışacağız" sözlerini kullandı



BASIN TOPLANTISI



Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, takımının Altay'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyuncularının iyi mücadele verdiğini söyledi.



Karaveli karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımın hepsi yapmalarını beklediğimiz birçok şeyi gösterdi. Üç maçtır berabere kalıyorduk. Oyuncularıma maç öncesi bugün büyük takım reaksiyonu gösterme günü olduğunu söyledim. Oyuncularımız bugün büyük takım reaksiyonu gösterdi." dedi.



İlk yarıda kenarları iyi kullandıklarını belirten Karaveli, "Yine doğru vuruşu yapma istediğimiz düzeyde gelmedi. İlk yarıda merkezden yeteri kadar üretemedik. Alex'i yeteri kadar kullanamadık. İkinci yarıda Alex'i daha fazla topla buluşturma düşüncemiz vardı. İkinci yarıda bunu yaptık. Pozisyonlarımız var, yine direkten dönen toplar var. Merkez orta sahayı elimizde tuttuk." diye konuştu.

Kenan Karaman'ın ortaya koyduğu performansın en sevindirici konulardan biri olduğunu kaydeden Karaveli, "Kenan çok çalışkan bir oyuncu. Çok fazla iyi olmak istiyor, çaba harcıyor. Bugünkü oyunda neredeyse onunla ilgili isteklerimizi kusursuz şekilde yerine getirdi. Ben ondan daha çok sevindim. Taraftarların ilgisine ihtiyacı var. A Milli Takım oyuncusu. Gol de atsaydı hem o hem biz sevinecektik." değerlendirmesinde bulundu.



Rakipleri karşısında 1-0 öne geçtikten sonra oyuncularının sonucun değişmesine izin vermediğini anlatan Karaveli, "1-0 devam eden oyun, kalemizde pozisyon vermesek de 'acaba' dediğimiz şekilde oldu. Oyuncularımız da sonucun değişmesine izin vermedi. En sevindirici taraflardan biri de 1-0 ile yetinmedik. Sonra da başka pozisyonlar da var. İkiyi bulmak için çok çaba harcadık. İki olsaydı daha fazla olacağını düşünüyordum." ifadelerini kullandı.



- "Altyapıda çok cevherler var"



Beşiktaş'ta iki ayı aşkın süredir çalıştığını hatırlatan Karaveli, şunları söyledi:



"Beşiktaş A takımı teknik direktörü olmaktan gurur duyuyorum. Hayal bile edemediğim şeydi. Beşiktaş Yönetim Kurulu bunu bana layık gördüğü için onlara sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Sevdiğini kollayan Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Ben bir şeyi daha gururla yaptım. Altyapı antrenörüyüm, 22 yıldır Türk gençleri için çalışan, emek harcayan, hayatını onlara adamış, onlar için çok şey de yapacak altyapı antrenörüyüm. Evet altyapı antrenörüyüm. Bununla da gurur duyuyorum. Ülkedeki bütün altyapı antrenörleriyle gurur duyuyorum. Neden altyapıdaydım, Süper Lig'de hiçbir teklif gelmedi, o yüzden oradaydım. Diğer kulüplerde o insanları da bulmaya çalışsın. Önder Karaveli ile kalmasın. Beşiktaş cesaret gösterdi, cesaretle arkamda duruyor. Altyapıda çok cevherler var, değerli antrenörler var. Lütfen onlara bu fırsatı tanıyın, oradan çok güzel şeyler çıkacaktır."



-Genç oyuncular için flaş mesajlar



Genç oyuncular konusunda kendisine yönelik eleştirilere tepki gösteren Karaveli, "Beni birçok konuda eleştirebilirsiniz. Kazanılamayan maçlar, oynanan oyunlar konusunda eleştirebilirsiniz. Kaybettiğimiz bir maç var, onu da Konya'da kaybettik. Nasıl kaybettiğimizi herkes hatırlıyordur. Genç oyuncular konusunda da eleştiri alıyorum. Diğer konularda eleştirebilirsiniz ama lütfen genç oyuncular konusunda, hayatını onlara adamış kişiyi eleştirirken lütfen bir nefes alıp öyle eleştirin. Bu çocukları korumak istiyorum. Onları rahat bırakmak lazım. Bir şeyi iyi yaptıklarında onları yukarı çıkarmayalım. Kötü yaptıklarında yerin dibine sokmayalım. Çok kırılganlar, biraz yardımcı olalım." değerlendirmesinde bulundu.



Sadece Beşiktaş'ın değil ülkenin tüm genç oyuncularının kendisi için değerli olduğunu anlatan Karaveli, "Lütfen çocuklarımızı, koruyalım, rahat bırakalım. Net söylüyorum. Onlar ne zaman oyunda olmaları gerekiyorsa o zaman oyunda olacaklar. Bazen maçın başında, bazen devresinde, bazen sonunda olacaklar. Kim ne zaman hak ediyorsa o zaman oyunda olacak. Bu genç oyuncular artmaya devam edecek. Her kulüpte çok değerli oyuncular var. Özellikle 19 yaş altı seviyesinde çok değerli oyuncular. Onlar bu ülkenin yarını olacaktır." şeklinde sözlerini tamamladı.