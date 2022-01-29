Önder Karaveli'den flaş Cyle Larin sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'in Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında oynamamasıyla ilgili spekülasyonlar ile ilgili soruya TRT Spor yayınında cevap verdi.



İşte Önder Karaveli'nin sözleri:



"Larin ile ilgili çok fazla spekülasyon var. Bunu sormanızı normal karşılıyorum. Larin geçen sezon şampiyonlukta ve kupada pay sahibi olan bir isim. Bu sezon da gol katkısı verdi yine. Kanada Milli Takımı'nın güncel oyuncusu şu anda da kampta zaten.



Ben 24 Aralık'ta sözleşme imzaladım Beşiktaş'la, idari bir zorunluluk zaten bu. 15 gün sonra sözleşme imzalamanız gerekiyor. Yönetim ve Ceyhun Bey, ben göreve başladıktan sonra bana herhangi bir oyuncuyla ilgili bir kelime bile söylemedi. Bu da Beşiktaş'ın saygınlığını gösterir. Benden önce de yaşanmamıştır, bundan sonra da olamaz.



Malatyaspor maçında 4-1-4-1 formatı ile oynadık. Çok fazla pozisyonuna giriyorduk ama atamıyorduk. Bizim 5 gol beklentisinin altında oynadığımız maç zaten çok azdı. Alex dönüyordu o maç ve kullanmak istedik ama tam hazır da değildi. Larin'le ilgili bir değerlendirme yapmamız ve dinlendirmemiz gerekiyordu. Josef'i de dinlendirmemiz gerekiyordu ve o gün sakatlandı.



Alex önde kaldığında Kenan, orta sahaya katkı verdiği için Malatyaspor karşılaşmasında onu tercih ettik.



Malatyaspor, geride kalabalık duran bir takım. Malatyaspor'a karşı hiçbir takım bu kadar pozisyon bulamıştır. Kenarda dripling yapan bir oyuncuya ihtiyacımız vardı, ben bunu planlamıştım ve Emirhan'ı oyuna aldım. Larin o gün oyuna girmedi. Larin'in oynamaması yüzde yüz teknik bir karardır. Artısı da eksisi de bana aittir."





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